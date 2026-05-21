Почему все хотят быть похожими на героинь старинных оперных постановок

Мода устала быть слишком правильной. После нескольких лет тихой роскоши, базовых оттенков и вечного минимализма индустрия резко сменила курс на драму. Теперь дизайнеров привлекают вещи с характером, а не простые силуэты и капсульные гардеробы. Вдохновением для них неожиданно стала опера.

Одним из самых громких сторонников этого изменения стал Майкл Корс. Для презентации своей юбилейной коллекции он выбрал сцену Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, что выглядело вполне естественно. Дизайнер давно включает музыку в свои показы, но на этот раз он сделал акцент на театральности: длинные перчатки, тяжелые накидки, дорогие ткани и образы, словно сошедшие со сцены старинной постановки.

Интерес к опере сегодня уже нельзя назвать случайностью. То, что раньше считалось слишком «высоким» и сложным, внезапно стало новой роскошью. На фоне бесконечного AI-контента люди снова тянутся к искусству, в котором есть эмоции, ручная работа и ощущение чего-то настоящего. Даже старые постановки сейчас собирают полные залы, несмотря на то что некоторые спектакли идут по пять часов. Зрители приходят с кофе, снеками и терпением — просто потому что хотят прожить этот опыт.

Поп-культура тоже подливает масла в огонь. Леди Гага оформила свой новый тур в эстетике оперного театра. Розалия и Рэй всё чаще используют классическое звучание и театральные элементы в своих выступлениях. А бренды моментально подхватили настроение публики.

На подиумах снова появились бархат, сложная вышивка, жаккард и массивные украшения. Одежда перестала быть «тихой». Сейчас всем хочется, чтобы образ выглядел дорого не из-за ценника, а из-за деталей. Именно поэтому в моду вернулись оперные перчатки — длинные, драматичные и немного старомодные в хорошем смысле.

Причем дизайнеры носят их уже не только с вечерними платьями. Например, перчатки сочетают со свитерами, открытыми платьями и даже с вещами в стиле нулевых. Контраст между повседневностью и театральностью стал главным приемом нового сезона. Образ больше не должен выглядеть идеально собранным. Наоборот, сейчас ценится ощущение легкой странности.

Эстетика «opera girl» уже превратилась в отдельный тренд в соцсетях. Пользователи вдохновляются героинями классических постановок, винтажными силуэтами и атмосферой старых театров. Многие вспоминают и фильм «Призрак оперы», а образ Кристины Дааэ снова стал референсом для TikTok и Pinterest.

Красные дорожки быстро подхватили тренд. Дженнифер Лоуренс появилась на премьере в оперном жакете-накидке. Деми Мур и Энн Хэтэуэй выбрали длинные черные перчатки для церемонии «Оскар». А Тейяна Тейлор превратила их в свою изюминку, сочетая с массивными украшениями.

Мода явно соскучилась по эффектности. Люди снова хотят наряжаться, превращая обычный выход в маленькое представление и чувствуя себя, как на премьере в опере, а не на прогулке за кофе.