Секреты пляжной красоты Дуа Липы, которые подойдут почти всем этим летом

Певицу можно смело назвать одной из главных икон современной пляжной эстетики. На ее фото редко увидишь тяжелый макияж, сложные укладки или попытку выглядеть идеально любой ценой. Наоборот — все довольно просто: сияющая кожа, естественные волосы, минималистичные купальники и вещи, которые не выглядят слишком нарядными для отдыха.

При этом большинство ее бьюти-приемов легко повторить и без армии стилистов или огромных трат на обновление летнего гардероба. Тут нет чего-то экстремально сложного — скорее грамотный уход, хорошее увлажнение кожи, легкие текстуры в макияже и умение не перегружать образ лишними деталями. Рассказываем, какие из приемов мы вполне можем взять на вооружение.

Ставка на сияющую кожу, а не на плотный макияж

На пляже Дуа Липа почти никогда не выглядит так, словно собирается сниматься для глянца с полным контурингом. Главный эффект создается не количеством бьюти-средств, а хорошим увлажнением и нормальной подготовкой кожи — летом куда лучше работают легкие флюиды, SPF с красивым финишем и кремовые текстуры вместо плотного матового тонального крема. Плюс коже нужно иногда тоже давать передышку от косметики, а отпуск для этого подходит как нельзя лучше!

Волосы должны выглядеть живыми

Один из главных пляжных приемов звезды — волосы выглядят слегка небрежно, словно их просто высушили после моря и немного разобрали руками. Для такого эффекта обычно используют солевые спреи, легкие несмываемые кондиционеры и масла только на длину. Главная задача — сохранить естественность волос и блеск, а не пытаться зацементировать каждую прядь. Летом волосы почти всегда выглядят лучше, когда в них есть естественная текстура и подвижность.

Бронзер и румяна важнее сложного макияжа глаз

Если посмотреть пляжные фото Дуа Липы, становится заметно: акцент чаще идет не на глаза, а на общий свежий вид лица. Немного бронзера, теплые румяна, блеск на коже — и лицо уже выглядит более отдохнувшим. Это вообще один из самых недооцененных летних приемов, потому что в жару макияж и носить некомфортно, и поплыть он попытается с хорошей вероятностью, а вот свежая кожа и теплый оттенок на щеках смотрятся всегда прекрасно.

Она любит бронзирующие средства для тела

На пляжных фото кожа у певицы почти всегда выглядит не просто загорелой, а визуально более гладкой и сияющей. И дело тут часто не только в солнце, а в бронзирующих маслах, лосьонах и glow-средствах для тела с легким сиянием. Такие продукты выравнивают тон кожи, делают ноги визуально более длинными, а тело — более ухоженным даже без сильного загара, особенно красиво это выглядит вечером на пляжной вечеринке или на фото у воды.

Минималистичные купальники

У знаменитости почти всегда очень простые формы купальников: тонкие бретели, чистые линии, минимум декора. Вообще, слишком сложные модели с сеткой, металлическими кольцами, шнуровкой быстро надоедают, а лаконичный купальник хорошего цвета почти всегда смотрится выигрышнее. Особенно летом хороши шоколадные, сливочные, красные, черные и оливковые чистые оттенки — они красиво выглядят и на загорелой коже, и без сильного загара.