Барбара Палвин появилась на публике в «голой» блузе с черным бюстгальтером

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Барбара Палвин появилась на презентации бренда Roberto Cavalli. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Барбара Палвин предпочла для выхода «голую» блузу с белыми вставками, брюки и черный лифчик из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

15 мая стало известно, что Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые станут родителями. Пара объявила новость при выходе на красную ковровую дорожку на премьере французского фильма «Параллельные истории» в рамках Каннского кинофестиваля. Модель предпочла для выхода пышное голубое платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и кольца с бриллиантами. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж. Дилан Спроус появился на публике в черном костюме с белой рубашкой.