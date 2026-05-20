«Помолодел». Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж

Актер Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж. Об этом сообщает People.

Тимоти Шаламе сбрил усы и подстригся. Новый образ он показал на баскетбольном матче «Нью-Йорк Никс», где появился без Кайли Дженнер.

«Помолодел», «Выглядит иначе», «Совсем другой образ», — написали читатели статьи в комментариях.

До этого Шаламе раскритиковали за то, что он неуважительно отнесся к Дженнер. Актер не поддержал модель на благотворительном балу Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Как сообщает издание Daily Mail, вместо светского мероприятия артист появился на баскетбольном матче на стадионе Мэдисон-сквер-гарден. Он болел за любимую команду «Нью-Йорк Никс». Из-за этого Кайли Дженнер позировала одна на красной дорожке бала.

А 28 апреля Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили баскетбольный матч, который прошел на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Модель пришла на мероприятие в белой облегающей майке, светлых джинсах со стразами в стиле 2000-х, серьгах-кольцах и черных сандалиях.