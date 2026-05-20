Что носить на работу в жару: три правила офисного дресс-кода от стилиста

Что носить на работу в жару: три правила летнего офисного дресс-кода от стилиста

Вечерняя Москва

Когда температура за окном поднимается выше плюс 30 градусов, вопрос «что надеть на работу» становится особенно острым. Как выглядеть профессионально, но при этом чувствовать себя комфортно в жаркую погоду в офисе, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой.

Главные правила: цвет и ткань

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на цвет одежды:

Это база, которую знают почти все, но повторить нелишне: выбирайте светлые оттенки. Они не притягивают солнечные лучи, не нагреваются, в них объективно прохладнее.

Однако цвет — это только половина дела. Решающую роль играет материал, из которого изготовлена одежда, отметила эксперт. В жару необходимо полностью исключить:

  • синтетику, потому что она не дышит;
  • сильно облегающие вещи, так как они доставляют дискомфорт, могут привести к перегреву и неприятному запаху от тела из-за плохой циркуляции воздуха.
Лучший выбор — натуральные и вискозные ткани. Вискоза — отличный вариант: она тонкая и приятная к телу. Обращайте внимание на состав: лучше всего подходит именно 100-процентная вискоза. Добавление спандекса или других синтетических волокон снижает воздухопроницаемость. Такая одежда может сильнее мяться, но это можно обыграть, сочетая ее со льном для создания расслабленного, но стильного образа, — посоветовала Сафарова.

Также в жаркую погоду отлично подойдет льняной костюм классического кроя, добавила эксперт.

Главное правило — избегайте излишне приталенных и узких вещей. Пространство между телом и тканью создает ощущение прохлады, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Акценты и силуэты

Специалист посоветовала в жаркую погоду носить юбки:

Юбки в пол выглядят абсолютно лаконично, но в них гораздо прохладнее, чем в брюках или коротких мини-юбках. Визуально это очень красиво, а разрез добавит эффектности. Такой вариант больше подходит для вечернего выхода или вечеринки, но и для работы в зависимости от строгости дресс-кода может быть уместен. Также можно надеть юбку-карандаш, но выбрать более свободную форму, например, фасон «тюльпан». Сочетайте ее с вискозной блузкой.

Также в жару можно надеть юбку или брюки из натурального шелка, предложила стилист. Но важно помнить, что эта ткань требует бережного ухода.

Широкие и прямые классические брюки также актуальны. Струящиеся модели, например, «алладины», могут выглядеть уместно на работе со свободным дресс-кодом, особенно если надеть их под структурный пиджак, — предложила Сафарова. — Также можно выбрать бермуды или брюки-капри. Это один из главных трендов последних двух сезонов. Они могут быть как широкими, так и классического кроя. Носить их можно с лоферами на тонкий носок или на следок, главное, чтобы он не выглядывал.

Сочетание мягких, летящих форм со структурными элементами — всегда выигрышный вариант, заверила стилист. Это не дает образу стать слишком расслабленным.

Наверх вместо привычного пиджака рассмотрите жилет изо льна. В сочетании с яркими объемными аксессуарами образ будет выглядеть легко, лаконично и уместно. Если вам нужно прикрыть руки, обратите внимание на укороченные рукава. Пиджаки с легкими, слегка приталенными рукавами футболочного типа отлично смотрятся с просторными платьями, формируя силуэт «песочные часы», — отметила эксперт.

Обувь и аксессуары

По ее мнению, излишне яркие акценты в одежде в жару лучше перенести в аксессуары:

Это идеальное время для их использования, чтобы разбавить рабочий гардероб.

Среди вариантов обуви в тренде остаются:

  • Лоферы, в том числе модели с открытой пяткой для более свободного дресс-кода.
  • Балетки на плоском ходу с тонкой подошвой. Они могут быть с перемычкой (как у туфель «Мэри Джейн») или с классическим отрезным носом.
Последний вариант визуально корректирует стопу, — добавила Сафарова.

Лето — время, когда появляется желание поэкспериментировать со стилем, примерить новые образы и предстать в них во всей красе. Теплая погода благоволит тому, чтобы достать из шкафа заждавшиеся своей поры легкие платья и другие наряды, которые не выгуляешь зимой под длинным пальто.