Что носить на работу в жару: три правила офисного дресс-кода от стилиста

Когда температура за окном поднимается выше плюс 30 градусов, вопрос «что надеть на работу» становится особенно острым. Как выглядеть профессионально, но при этом чувствовать себя комфортно в жаркую погоду в офисе, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой.

© Вечерняя Москва

Главные правила: цвет и ткань

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на цвет одежды:

Это база, которую знают почти все, но повторить нелишне: выбирайте светлые оттенки. Они не притягивают солнечные лучи, не нагреваются, в них объективно прохладнее.

Однако цвет — это только половина дела. Решающую роль играет материал, из которого изготовлена одежда, отметила эксперт. В жару необходимо полностью исключить:

синтетику, потому что она не дышит;

сильно облегающие вещи, так как они доставляют дискомфорт, могут привести к перегреву и неприятному запаху от тела из-за плохой циркуляции воздуха.

Лучший выбор — натуральные и вискозные ткани. Вискоза — отличный вариант: она тонкая и приятная к телу. Обращайте внимание на состав: лучше всего подходит именно 100-процентная вискоза. Добавление спандекса или других синтетических волокон снижает воздухопроницаемость. Такая одежда может сильнее мяться, но это можно обыграть, сочетая ее со льном для создания расслабленного, но стильного образа, — посоветовала Сафарова.

Также в жаркую погоду отлично подойдет льняной костюм классического кроя, добавила эксперт.

Главное правило — избегайте излишне приталенных и узких вещей. Пространство между телом и тканью создает ощущение прохлады, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Акценты и силуэты

Специалист посоветовала в жаркую погоду носить юбки:

Юбки в пол выглядят абсолютно лаконично, но в них гораздо прохладнее, чем в брюках или коротких мини-юбках. Визуально это очень красиво, а разрез добавит эффектности. Такой вариант больше подходит для вечернего выхода или вечеринки, но и для работы в зависимости от строгости дресс-кода может быть уместен. Также можно надеть юбку-карандаш, но выбрать более свободную форму, например, фасон «тюльпан». Сочетайте ее с вискозной блузкой.

Также в жару можно надеть юбку или брюки из натурального шелка, предложила стилист. Но важно помнить, что эта ткань требует бережного ухода.

Широкие и прямые классические брюки также актуальны. Струящиеся модели, например, «алладины», могут выглядеть уместно на работе со свободным дресс-кодом, особенно если надеть их под структурный пиджак, — предложила Сафарова. — Также можно выбрать бермуды или брюки-капри. Это один из главных трендов последних двух сезонов. Они могут быть как широкими, так и классического кроя. Носить их можно с лоферами на тонкий носок или на следок, главное, чтобы он не выглядывал.

Сочетание мягких, летящих форм со структурными элементами — всегда выигрышный вариант, заверила стилист. Это не дает образу стать слишком расслабленным.

Наверх вместо привычного пиджака рассмотрите жилет изо льна. В сочетании с яркими объемными аксессуарами образ будет выглядеть легко, лаконично и уместно. Если вам нужно прикрыть руки, обратите внимание на укороченные рукава. Пиджаки с легкими, слегка приталенными рукавами футболочного типа отлично смотрятся с просторными платьями, формируя силуэт «песочные часы», — отметила эксперт.

Обувь и аксессуары

По ее мнению, излишне яркие акценты в одежде в жару лучше перенести в аксессуары:

Это идеальное время для их использования, чтобы разбавить рабочий гардероб.

Среди вариантов обуви в тренде остаются:

Лоферы, в том числе модели с открытой пяткой для более свободного дресс-кода.

Балетки на плоском ходу с тонкой подошвой. Они могут быть с перемычкой (как у туфель «Мэри Джейн») или с классическим отрезным носом.

Последний вариант визуально корректирует стопу, — добавила Сафарова.

Лето — время, когда появляется желание поэкспериментировать со стилем, примерить новые образы и предстать в них во всей красе. Теплая погода благоволит тому, чтобы достать из шкафа заждавшиеся своей поры легкие платья и другие наряды, которые не выгуляешь зимой под длинным пальто. Что будет в тренде этим летом, «ВМ» рассказал стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.