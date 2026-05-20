Пять летних трендов сезона, которые мы увидели на подиумах

Нас ожидает очень интересный и красивый сезон — на подиумах почти не было вещей, которые существуют только ради красивой фотографии или сложного концепта. Наоборот — дизайнеры словно вспомнили, что летом людям хочется легкости, движения, открытой кожи, тонких тканей и одежды, в которой можно нормально жить.

При этом мода стала заметно чувственнее, но без агрессии и нарочитой сексуальности. Сейчас все строится на красивом силуэте, фактуре ткани, расслабленной подаче и ощущении, что человек не слишком старается выглядеть именно модным. Стилист Маша Ведерникова рассказала о главных трендах грядущего лета.

Европейский шик

Главное настроение сезона — европейское лето: много воздуха, свободные формы, открытые плечи, длинные струящиеся платья, широкие брюки и расслабленные комплекты, будто созданные для отпуска у моря.

«Цвета тоже очень характерные: сливочный, песочный, белый, оттенки выгоревшего льна и теплого камня. Одежда выглядит спокойно, дорого и расслабленно. Особенно актуальны длинные юбки, платья-трапеции, топы без бретелей и тонкие ткани, которые красиво двигаются и струятся при ходьбе», — говорит эксперт.

Новый преппи

Преппи снова вернулся (нельзя сказать, чтобы он куда-то всерьез исчезал), но теперь выглядит куда менее идеальным. Вместо жестких силуэтов — свободные рубашки, мягкие жакеты, тонкий трикотаж, шорты, лоферы и шелковые платки. Весь этот стиль теперь строится не на строгости, а на комфорте, одежда выглядит достаточно собранно для города и офиса, но при этом не создает ощущения, что человек застрял в деловой униформе. Особенно красиво смотрятся сочетания белой рубашки, расслабленного жакета и широких джинсов или бермуд.

Горох снова в моде

Горошек неожиданно стал одним из главных принтов сезона, причем не только в ретро-платьях, а буквально везде: на юбках, топах, купальниках и даже легких костюмах.

«Самый актуальный вариант — контрастный черно-белый горох или темная база с мелкими светлыми точками. Такой принт выглядит одновременно женственно и очень современно. Особенно хорошо горох работает летом в сочетании с простыми вещами: минималистичными босоножками, гладкими волосами и лаконичными украшениями», — подчеркивает стилист.

Спортивная эстетика стала взрослее

Узкие леггинсы и подчеркнуто-агрессивно спортивные вещи постепенно уходят на второй план. Вместо них — свободные спортивные брюки, ветровки, олдскульные шорты и объемные олимпийки. Теперь спортивная одежда выглядит не как форма для тренировки, а как часть стильного повседневного гардероба, особенно если сочетать ее с рубашками, крупными украшениями или более строгими вещами. В этом тренде вообще много ностальгии по спортивной эстетике 90-х и начала нулевых, но в гораздо более аккуратной и современной версии.

Яркие цвета вместо тихой роскоши

После нескольких сезонов бежевого, шоколадного и серого мода снова захотела цвета. На подиумах было много ярко-красного, синего, желтого, зеленого и насыщенного оранжевого, причем носят их сейчас проще, чем раньше. Не сложными цветовыми блоками, а через один акцентный предмет: яркую сумку, кардиган, платье или обувь.

Особенно красиво насыщенные цвета смотрятся летом рядом с белым, голубым денимом и загорелой кожей. Именно это сейчас и создает ощущение свежего летнего гардероба — без перегруженности и слишком сложной стилизации.