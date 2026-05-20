Хирург раскрыл секрет молодости Джона Траволты

После выхода на Каннском кинофестивале 72-летнего Джона Траволта начали обсуждать в соцсетях и критиковать за возможную пластику. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Любовь Гауэр.

«Первое, что бросается в глаза, — это значительное улучшение овала лица. У Джона стал более четким и подтянутым подбородок, исчезли так называемые «брыли». Носогубные складки и морщины в уголках рта стали гораздо менее заметными. Лицо выглядит более собранным, исчезла присущая возрасту «рыхлость» и отечность. Такие изменения практически невозможны без хирургического вмешательства. Это говорит о качественно выполненной подтяжке лица, при которой врач работал не только с кожей, но и с более глубокими слоями, чтобы результат был естественным и долговременным», — пояснила врач.

Хирург обращает внимание на детали, которые говорят профессионалу о проведенной операции.

«Форма мочки уха — это очень характерный признак. У Джона мочка стала более «собранной», плотной, без привычного возрастного удлинения и подвисания. Это верный признак того, что ткани были перераспределены и зафиксированы в новом, более молодом положении. Борода, которую он носит, кстати, очень удачно маскирует возможные следы вмешательства в области висков и за ушами, что позволяет скрыть рубцы от посторонних глаз», — отметила эксперт.

По ее мнению, особого внимания заслуживает деликатная работа с зоной вокруг глаз.

«Здесь хирурги проявили максимальную осторожность, чтобы сохранить фирменный взгляд актера. Взгляд стал более открытым и ясным. При этом сохранилась вся индивидуальная анатомия: естественное нависание века и лёгкая складка под глазом остались на месте. Это говорит о том, что была проведена очень аккуратная коррекция. Скорее всего, хирурги просто убрали жировые «мешки» под глазами, не прибегая к иссечению кожи и формированию наружных рубцов. Целью было не изменить внешность до неузнаваемости, а лишь немного стереть следы времени. При улыбке у него по-прежнему сохраняется естественная мимика, нет эффекта «застывшей маски», что свидетельствует о высоком мастерстве врача», — рассказала Гауэр.

Хирург подчеркнула, что сегодня эстетическая медицина для мужчин переживает настоящий расцвет.