Эксперт по этикету рассказал, можно ли ходить в офис в шортах

Температура воздуха в Москве продолжает бить майские рекорды. В городе установилась 30-градусная жара. Из-за высоких температур воздуха многие переодеваются в шорты. Допустима ли такая одежда в офисе, «Вечерняя Москва» узнала у международного эксперта по этикету и протоколу Альбины Холговой.

Она рассказала, что с точки зрения делового дресс-кода и этикета такой элемент одежды, как шорты, в офисе неприемлем.

Более того, согласно рекомендациям люди вообще не могут находиться в офисе с голыми ногами. Если дама в деловом платье, юбочном костюме или в юбке и блузке, то у нее на ногах должны быть тонкие колготки или тонкие чулки, — подчеркнула Холгова.

Исключением из правил могут быть только маленькие фирмы, где трудится небольшое количество сотрудников. Если они работают в офисе на цокольном этаже, с одним окном, к ним не приходят посетители — их едва ли кто-то будет просить соблюдать деловой дресс-код, уверена эксперт.

Деловой дресс-код — это не официальный закон. Он носит рекомендательный характер, и для многих компаний эти правила не так важны. Они признают их существование, но не требуют обязательного соблюдения. Однако, если компания рассчитывает на ее восприятие как «компании высокого класса», то все правила делового дресс-кода для нее автоматически становятся актуальными, — объяснила собеседница «ВМ».

Она отметила, что во все времена оголенные ноги считались признаком сексуальной доступности и низкого социального статуса.

Даже прислуге в домах в былые времена запрещалось ходить с голыми ногами. Более того, допустим, есть молодая пара, муж с женой. Они принимают в гостях, например, родителей. Несмотря на то что на улице жара, лето, несмотря на то что они встречают гостей на вечерний ужин у себя дома, они все равно должны одеться по этикету — даже если это их близкие люди, — подчеркнула Холгова.

С точки зрения этикета встречать гостей в халатах, пижамах, шортах с голыми ногами неприлично, заверила специалист. Кроме того, должна быть обувь, в которой хозяева вечера будут ходить по дому.

Женщина в повседневном платье или костюме не может ходить в колготках без обуви или босыми ногами по дому. Значит, должны быть какие-то туфельки. Все это — этикет, но это не означает, что все безукоснительно его соблюдают, — заключила эксперт.

