Телеведущая и модель Виктория Боня появилась на публике в «голом» платье. Знаменитость опубликовала видео, сделанное в Каннах.

Виктория Боня заявила, что собирается появиться на Каннском кинофестивале. Она отметила, что уже 14 лет посещает светское мероприятие. В ролике модель позировала в черном полупрозрачном мини-платье, украшенном аппликацией. При этом телеведущая не стала надевать бюстгальтер. Блогерша была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем на балконе.

1 мая Боня сообщила, что вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Знаменитость получила травму во время хайкинга. Последнее время телеведущая перемещалась везде с помощью костыля.

Виктория Боня увлекается экстремальными видами спорта. 19 мая 2025 года знаменитость покорила гору Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Блогерша заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.

Ранее Виктория Боня со слезами на глазах отменила восхождение на гору К2.