Энн Хэтэуэй снялась для обложки модного глянца

Энн Хэтэуэй появилась на обложке специального летнего выпуска журнала ELLE, посвящённого выходу нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Масштабная фотосессия объединила главных актрис проекта — свои сольные обложки также получили Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго.

43-летняя Хэтэуэй, исполнившая роль Пенелопы, стала символом стихии воды. На одном из кадров актрису сняли сквозь мокрое стекло с каплями воды. Для фотосессии звезда выбрала эффектное платье от Stella McCartney с объёмной бирюзовой бахромой, а образ дополнили бриллиантовые серьги от Bulgari.

Автором концептуальной съёмки выступил фотограф Норман Джин Рой, а за стиль отвечал знаменитый стилист Лоу Роуч.

Премьера приключенческой картины «Одиссея» запланирована на июль 2026 года.

Ранее Энн Хэтэуэй раскритиковали за «неподвижное лицо» в трейлере «Одиссеи». Актрису обвинили в чрезмерном использовании филлеров, якобы именно они испортили подвижности лица актрисы.

