Топ-7 эффективных SPF‑средств для волос

Защита от солнца необходима не только коже, но и волосам. Из‑за ультрафиолета портится качество прядей и выгорает пигмент, а потому грамотно подобранное SPF‑средство — важный пункт в летнем уходе за причёской. Собрали 7 вариантов, которые спасут волосы от солнца в жаркий сезон.

Солнцезащитное масло‑молочко Capri Glow, Mone Professional

Практичный формат солнцезащиты в спрее, который можно забросить в сумку и обновлять при необходимости. Средство ложится на волосы незаметной вуалью, даёт отпор солнечным лучам, воздействию солей и хлора. Среди дополнительных эффектов — сияющие волосы с подчёркнутой естественной текстурой.

Солнцезащитный бальзам‑кондиционер для окрашенных волос, Vivalabeauty

Бальзам берёт на себя задачу по комплексной защите волос: от солнца, жёсткой воды, сухого воздуха и других факторов, которые влияют на качество и цвет. Для этого в формулу добавили растительные масла, пантенол, ниацинамид и УФ‑фильтры. Волосы при регулярном применении остаются защищёнными, а следовательно, увлажнёнными и гладкими.

Защитное сухое масло для волос, AlterEgo Italy

Несмываемое масло не утяжеляет и не склеивает пряди и даёт полноценную защиту — и для структуры волос, и для оттенка. Благодаря формуле, где собрались масла кокоса, манго и авокадо, пряди переживут любые погодные условия, от активного солнца до высокой влажности, а обновлённый у колориста оттенок прослужит дольше.

Сухое масло для тела и волос Bariesun, Урьяж

Одна банка, чтобы защитить от солнца и волосы, и кожу. Сухая формула понравится тем, кто не переносит ощущения масла, а уровень SPF 30 — любителям безопасного загара и защищённых волос.

Спрей‑защита от солнца Curex Sunflower, Estel

Формула спрея содержит УФ‑фильтр и разработана так, что создаёт на поверхности каждого волоса микроплёнку. Тем самым обеспечивается защита во время нахождения на солнце или в солярии. Состав также дополнили ухаживающими компонентами, которые отвечают за увлажнение и облегчают расчёсывание.

Спрей для сильной локальной фиксации с защитой от УФ‑лучей, L’Oreal Professionnel

Защита от солнца и фиксация волос в одном флаконе. Спрей позволяет экспериментировать с укладкой и не переживать, что пряди «рассыпятся» в течение дня. Он надёжно фиксирует длинные волосы, а на коротких помогает создать текстуру. Солнцезащита обеспечена на любой длине.

Масло помадного дерева SPF 30, Ligne St Barth

Ещё один универсальный вариант, который можно использовать и на волосах, и на теле, и на лице. В составе — солнцезащитные фильтры, масло помадного дерева и растительные экстракты. Сухое масло быстро впитывается, не утяжеляет волосы и не оставляет липкого ощущения на коже.