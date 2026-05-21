Патчи от отеков, которые действительно работают: как выбрать и использовать

Летом лицо отекает часто: жара, избыток соли, недосып, кондиционеры, перелеты, обезвоживание — и вот утром отражение в зеркале вызывает в уныние. Именно поэтому патчи каждое лето снова поселяются в косметичках.

Они работают в основном за счет охлаждения, увлажнения и временного улучшения микроциркуляции деликатной области вокруг глаз. И если использовать их правильно, эффект действительно может быть очень заметным — особенно после самолета или тяжелой ночи. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, как правильно подобрать продукт и грамотно его использовать.

Охлаждение — половина эффекта

Самая большая ошибка — хранить патчи просто в ящике ванной, в жару они работают намного лучше, если лежат в холодильнике. Холод помогает быстрее уменьшить отечность и улучшить цвет в области вокруг глаз.

«Именно поэтому охлажденные патчи после перелета или недосыпа обычно дают куда более заметный результат. Главное — не класть их в морозилку, кожа под глазами очень тонкая, и экстремальный холод может только усилить раздражение и сосудистую реакцию», — объясняет эксперт.

Внимательно читайте состав

Маркетинг давно превратил патчи в соревнование по количеству экзотических ингредиентов на упаковке — на практике же против отеков важнее совсем другое. Лучше всего обычно работают патчи с кофеином, зеленым чаем, ниацинамидом, центеллой или легкими увлажняющими компонентами вроде гиалуроновой кислоты. Они помогают улучшить микроциркуляцию и временно освежить зону под глазами. А вот слишком большое количество плотных питательных компонентов летом иногда, наоборот, перегружает кожу и делает взгляд тяжелее, это, например, пептиды и эфирные масла.

После самолета патчи действительно помогают

Перелеты почти идеально созданы для отеков: сухой воздух, еда с усилителями вкуса и большим количеством соли, долгое сидение, обезвоживание и плохой сон.

«Поэтому после дороги лицо часто выглядит более уставшим, а патчи в такой ситуации работают особенно хорошо именно как быстрый косметологический SOS.Но есть нюанс: если отеки сильные и постоянные, косметические средства уже не решат проблему полностью, они просто убирают последствия, но порой дело не только в усталости, а в системном недостатке сна, нарушениях лимфотока, аллергии или общем состоянии организма", — предупреждает врач.

Не носите патчи часами

Некоторые уверены: чем дольше держать патчи, тем лучше эффект, на самом же деле после определенного момента ткань начинает подсыхать и может забирать влагу обратно. Оптимально держать примерно 10-20 минут, в зависимости от формулы.

Этого обычно достаточно, чтобы получить питание, подтяжку и увлажнение без лишней нагрузки на кожу. А ходить с патчами по дому полтора часа, занимаясь фитнесом, уборкой и созвонами, — не самая полезная бьюти-практика, как бы ни любили это показывать соцсети.