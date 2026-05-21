Бывший «ангел» Victoria's Secret шокировала фанатов «новым» лицом в Каннах

Бывший «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар шокировала поклонников новой внешностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

41-летняя Изабель Гулар в серебристом макси-платье появилась на Каннском кинофестивале. Модель позировала с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском. Интернет-пользователи заметили, что манекенщица стала выглядеть совершенно не так, как раньше. Некоторые предположили, что бывший «ангел» Victoria's Secret сделала неудачную пластику или уколы красоты.

«Я в шоке от того, как сильно изменилась Изабель Гулар», «Она стала намного худее, и у нее сильно натянут глаз... Надеюсь, это просто неудачно сделанный ботокс, и это скоро пройдет», «Я в замешательстве! Что случилось с ее лицом? Почему она выглядит настолько по-другому? Как будто это даже не она», — писали пользователи X (бывший Twitter).

Изабель Гулар состоит в отношениях с футболистом Кевином Траппом. Они познакомились начали встречаться в 2015 году. Спустя три года пара объявила о помолвке, но свадьбу влюбленные до сих пор не сыграли.