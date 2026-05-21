Россиянка раскрыла сумму лечения кожи и взбудоражила пользователей сети

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) раскрыла сумму лечения кожи и взбудоражила пользователей сети. Пост с информацией она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом val.very показала внешний вид с многочисленными высыпаниями год назад. Затем она продемонстрировала гладкое и чистое лицо после лечения.

«Что мне сделать с кожей, чтобы она была чистая и сияющая? Потратить миллион рублей», — подписала она.

По словам юзерши, для достижения результата она прошла курс системными ретиноидами, регулярно пользовалась дорогостоящим кремом для восстановления кожи, умывающими средствами, а также мазями и масками от дерматита. Кроме того, россиянка несколько раз в динамике сдавала анализы, а также посещала дерматолога. Кроме того, она прибегала к капельницам для восстановления печени и восполнения дефицитов.

«Итого только за 10 месяцев лечения ретиноидами приблизительно [потрачено] 290 тысяч рублей. Большая часть трат вышла именно на период до системных ретиноидов, когда я пыталась вылечить кожу щадящими способами и потратила около 700 тысяч рублей за два года на косметологов, чистки, пилинги, плазмотерапию, биоревитализацию, уходы, анализы, проверки гормонов и ЖКТ, УЗИ и обследования», — инфлюэнсерша с никнеймом val.very.

Пользовательницы сети, которые столкнулись с похожими проблемами, поддержали россиянку в комментариях.

«Так и есть. Вы красотка», «Как же я понимаю вас, сама весь этот путь прошла, только случился рецидив спустя пять лет, благо смогла выровняться с помощью косметолога», «Поддерживаю вас, я тоже много денег потратила на лечение кожи», — рассказали они.

Ранее в мае россиянка, которая вылечила акне, разрыдалась после неожиданного эффекта от массажа. Блогерша Соня Мелтон решила сделать уходовую процедуру, после которой на ее лице вновь появились многочисленные воспаления.