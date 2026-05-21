Перечислены самые модные вещи у зумеров

Редакторы Who What Wear перечислили самые модные вещи у зумеров в 2026 году. Подборка опубликована на сайте модного издания.

По данным журналистов, представители поколения Z отдают предпочтения платьям длины миди с кружевной отделкой, черным очкам с прозрачными стеклами в черной оправе и балеткам с заостренным мысом. Помимо этого, в список вошли туфли на невысоком квадратном каблуке, сумка через плечо и кожаные босоножки.

Шелковая блуза, кроссовки, оверсайз-рубашка и сумка-мешок также стали популярны у молодежи. Среди прочего, гардероб зумеров состоит из топа с цветочным принтом, серого трикотажного костюма из хлопка, вязаного топа и платья-макси с драпировкой и сборками.

Согласно материалу, популярностью пользуются черные кожаные сандалии, лонсглив цвета фуксии и брюки-бочонки из техно-тафты. Завершили подборку длинные прямые джинсы, балетные туфли, сандалии на массивном каблуке и шелковый топ оливкового оттенка.

Ранее в мае стилистка раскрыла прием выглядеть дорого летом. Модный эксперт Мишель Сканга заявила, что майка с глубоким круглым вырезом вне зависимости от цены добавляет изюминку образу.