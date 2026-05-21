Красные брюки снова в моде: главный тренд 2026 года

Красные брюки из 70-х снова с нами, и в 2026 году это один из главных трендов. Раньше их сторонились и считали слишком сложными для обычной жизни. Теперь все изменилось: смелые девушки спокойно носят их каждый день как базовую вещь, уверяет автор канала «Мода. Стиль. Личность».

Главная фишка — красный перестал быть просто ярким пятном в образе. Теперь это полноценная основа гардероба, которая отвечает за энергию и уверенность. Самые ходовые фасоны сейчас — это легкий клеш и широкие прямые палаццо. Оба варианта отлично вытягивают силуэт.

Носят их в этом сезоне по-разному, но чаще всего выбирают один из четырех вариантов:

Красный тотал-лук: и верх, и низ одного цвета. Это создает единую линию и делает вас визуально выше. С розовым: раньше такое сочетание посчитали бы странным, а сейчас это свежий, яркий и модный подход. Бордо вместо алого: вариант для тех, кто хочет выглядеть поспокойнее и «дорого» — в духе тихой роскоши. С бежевым или кэмел: пожалуй, самое универсальное и элегантное сочетание на каждый день.

Весной этого года мода предлагает пересобрать гардероб: доставать вещи с дальних полок и сочетать «устаревшее» с современным. При этом из трендов уходит перегруженность — стеганые вещи, шерстяные бомберы и клетчатые куртки-рубашки.