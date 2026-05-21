Внешность российской невесты взорвала соцсети

Блогерша Тавифа Гладошчук из Краснодара восхитила россиян внешностью в свадебном образе. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом tavifa_gladoshchuk предстала на размещенном ролике в пышном свадебном платье и фате. При этом девушка полностью отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.

Зрителей впечатлил образ Гладошчук, о чем они написали под постом.

«Это официально самое чистое и ангельское видео», «Как давно не видели такую невесту: красивую, скромную, нежную», «У меня не хватит слов, чтобы описать, насколько прекрасна девушка», — высказались они.

