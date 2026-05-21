Российский стилист подсказал, что будет в моде этим летом

Российский стилист Владислав Лисовец назвал необходимые модные вещи на лето 2026 года. Публикация появилась на его официальном сайте.

В первую очередь, специалист посоветовал в грядущем сезоне носить фигурные головные уборы.

«Присмотритесь к тем шляпам, которые позволяют себя по-разному сжимать и трансформировать. У некоторых вставлена проволока по краю, позволяющая менять форму шляпы или панамы на свое усмотрение», — отметил он.

Кроме того, эксперт внес в список туфли-перчатки из мягких материалов, которые облегают ногу как вторая кожа, и акцентные сумки различных форм, цветов и размеров. Также в перечень вошли легкие брюки и прозрачные предметы гардероба, в том числе рубашки, платья и юбки.

