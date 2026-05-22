Екатерина Волкова оконфузилась у всех на глазах из-за наряда

Екатерина Волкова вышла на публику и опозорилась. Оказалось, она надела корсет неправильно.

Конфуз случился с известной актрисой во время торжественной церемонии открытия XIII Забайкальского кинофестиваля в Чите. Екатерина Волкова выбрала для выхода в свет корсет небесно-голубого цвета и длинную юбку в тон. Образ актрисы завершали задорные кудряшки.

Сопровождал Екатерину Волкову актер Денис Никифоров. Пара прошла по дорожке под аплодисменты и вспышки фотокамер. И лишь после этого актриса обнаружила, что надела корсет неправильно. Об этом Волкова с юмором сообщила в своих соцсетях.

"Сегодня вышла на дорожку в корсете кверху ногами. А я думаю, почему у меня на бедрах сиськи?!" - задала риторический вопрос актриса.

В Сети, кстати, бурно обсуждали образ Екатерины. Многие комментаторы недоумевали относительно кроя наряда и винили даже дизайнера в "странной" задумке, а затем и стилистов, которые будто бы "недоглядели".

Впрочем, сама Волкова, быстро обнаружив промах, успела переодеться и уже в зрительном зале сидела в корсете, надетом правильно.