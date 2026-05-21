Как финал «Евровидения» сказался на вкусах россиянок в одежде

Спрос на одежду с элементами этно-стиля в России вырос на 43,8% после финала музыкального конкурса «Евровидение», победительницей которого стала исполнительница из Болгарии DARA. Ее образы как на сцене, так и на ковровой дорожке были вдохновлены костюмами кукеров — болгар, которые проводили одноименные обряды для того, чтобы отогнать злых духов. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса CDEK.Shopping.

Наиболее популярными категориями среди россиян после финала «Евровидения» стали одежда и аксессуары, они показали рост на 35,3% и 31,1% соответственно. В одежде россиянки начали уделять больше внимания юбкам (доля увеличилась на 28,7%), в особенности мини, выполненным из кожи. При этом средний чек снизился с 15 364 рублей до 14 276 рублей в сравнении с апрелем 2026 года, заявили эксперты.

Они отметили, что в подкатегории аксессуаров значительно вырос спрос на перчатки — на 37,2%, а также на серьги и пояса с мехом — 28,1% и 26,3% соответственно. По словам экспертов, средний чек составил 6457 рублей.

В топ самых популярных брендов у россиян вошли Zara с долей в 23%, Massimo Dutti (19,3%), а также Marc o'Polo (14,1%). Что касается марок-производителей перчаток, то самыми востребованными оказались Zara и Guess, сережек с мехом — Tone и Goldy, а фаворитами среди брендов, продающих меховые пояса, стали Maison Special и Elerevyo.

Эксперты заявили, что самые активные болельщики «Евровидения» проживают в Москве и Санкт-Петербурге — отсюда поступило 27% и 21% заказов соответственно. Третью строчку среди регионов занимает Казань, а четвертую — Екатеринбург — из этих городов оформили заказы 17% и 13% жителей страны.