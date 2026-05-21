Почему стиль Джанет Джексон цитируют дизайнеры и копируют блогеры

Стиль певицы Джанет Джексон до сих пор цитируют дизайнеры, копируют блогеры и обсуждают на кафедрах костюма. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ, кандидат технических наук, доцент, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

«Начать стоит с 1989 года, когда вышел клип «Rhythm Nation» — черный военный китель с подплечниками, серебряные пряжки, кожаный воротник, черные брюки и берет с надписью «1814». Никакого декора, никакой женственности в традиционном понимании, никаких уступок тогдашним представлениям о том, как должна выглядеть поп-певица. Этот образ потом воспроизводили Бейонсе, Жанель Монэ и еще добрая половина поп-сцены — каждая со своей интерпретацией, но все с одним и тем же исходным кодом», — заявил дизайнер.

Он отметил, что Джанет Джексон первой в поп-музыке сделала костюм концепцией, а не украшением. По его словам, милитари-минимализм «Rhythm Nation» — это манифест, у которого случайно оказалась очень хорошая хореография. Как считает Еремкин, именно поэтому этот образ не устарел: у манифестов нет срока годности.

Эксперт обратил внимание, что в начале 1990-х Джанет Джексон появляется в клипе на песню «Pleasure Principle» в черной футболке и джинсах с ремнем — и этот абсолютно простой образ становится таким же культовым, как все расшитое и застегнутое до подбородка.

«Потом — коробчатые косы, светлые джинсы и черная рубашка в фильме «Поэтическая справедливость»: образ, который переосмыслил саму идею уличного стиля для целого поколения. Затем — альбом «janet.» и укороченные топы с открытым животом, которые станут ее фирменной подписью на десятилетие вперед. Она понимала то, что многие дизайнеры осознали гораздо позже: тело в движении — это другое тело. Ее костюмы всегда были сконструированы под танец. Укороченный топ — не про соблазн, а про свободу движения и уверенность в себе», — объяснил Еремкин.

Он заявил, что к концу 1990-х Джексон снова меняет стиль.

«Концертный тур в поддержку альбома «The Velvet Rope» — рыжие волосы, двубортный укороченный жакет, широкие брюки, кожа и детали в духе панк-рока. Андрогинный силуэт, никакой очевидной женственности — и при этом абсолютно точное попадание в нерв эпохи. В 2000 году на церемонии вручения премии MTV она появляется в кожаном платье в пол с кожаным плащом поверх — прямая отсылка к «Матрице», снятая с такой точностью, что непонятно, кто у кого позаимствовал эстетику», — заявил эксперт.

Модельер рассказал, что на последнем концертном туре певицу одевал творческий директор дома Валентино Пьерпаоло Пиччоли: фиолетовый плащ с капюшоном, бронзовое боди с длинными рукавами, золотые сапоги до колена от Кристиан Лубутен. Как отметил эксперт, это уже не военный стиль и не уличная мода — это высокая мода, которая пришла к артистке сама.

«Ее главный вклад в моду — демонстрация того, что сценический костюм может быть умнее, чем от него ждут. Она никогда не одевалась просто красиво. За каждым образом стояла идея: независимость, социальный протест, чувственность как позиция, а не как украшение. Мода очень долго училась этому у музыки — и Джанет Джексон была одним из главных учителей», — объяснил Еремкин.

По его словам, сегодня эстетика артистки читается повсюду: в коллекциях с военными мотивами, в возвращении укороченных топов и низкой талии, в моде на широкие брюки и кожаные плащи, в интересе к андрогинным силуэтам. Как отметил дизайнер, все это Джексон носила раньше, носила лучше и носила с такой убежденностью, что ее образы не нуждались в объяснении.