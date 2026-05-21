Косметолог рассказал, зачем нужна сыворотка с флоретином

Флоретин — природное соединение из группы флавоноидов, которое содержится в коре и недозрелых плодах яблони. Дерево использует его для защиты от ультрафиолетового излучения и вредителей. Для кожи флоретин полезен как антиоксидант: его молекула очень мала, поэтому он проникает глубже большинства других антиоксидантов. Однако ключевое преимущество флоретина — в его уникальных свойствах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач–косметолог, дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

«Флоретин решает три задачи сразу. Во-первых, он работает как проводник: буквально протаскивает витамин C и феруловую кислоту в более глубокие слои, где они нужнее всего. Во-вторых, он блокирует процессы патологического образования пигмента (гиперпигментации), когда клетки начинают хаотично вырабатывать меланин из-за стресса или солнца. Флоретин останавливает этот процесс на старте. И в-третьих, он успокаивает покраснения. В отличие от витамина C, который может пощипывать, флоретин мягко гасит воспаление, поэтому идеально подходит пациентам с розацеа», — заявила эксперт.

Анчикова отметила, что сыворотки, в составе которых есть витамин C, феруловая кислота и флоретин, будут полезны, если весной лицо покрывается сеткой мелких морщин, хотя зимой их не было (это признак фотостарения). Также она посоветовала их использовать тем, кто живет в мегаполисе и борется с тусклым, серым цветом лица из-за смога и пыли.

«Если у вас жирная или смешанная кожа, но от кислот она краснеет и шелушится, флоретин отлично регулирует выработку кожного сала без агрессивного воздействия. И если вы недавно прошли чистку или интенсивную аппаратную процедуру, флоретин ускоряет заживление», — поделилась врач.

По ее словам, в составе средств нужно искать Phloretin (флоретин), Ascorbic Acid (витамин C, обязательно в начале списка, а не в конце) и Ferulic Acid (феруловую кислоту). Анчикова призвала не покупать дешевые кремы, потому что флоретин — дорогой ингредиент, к тому же он нестабилен на воздухе. Она объяснила, что качественная сыворотка всегда будет в непрозрачном флаконе с дозатором–пипеткой: это предотвращает попадание кислорода.

Врач объяснила, что не стоит наносить антиоксидантную сыворотку после тонера или мистера, так как это снижает эффективность флоретина в два раза. По ее словам, правильная схема: умывание, затем нанесение сыворотки с флоретином на слегка влажную кожу (так он лучше проникает), далее крем или солнцезащитный флюид.

«Не бойтесь сочетать средство с пилингами, но делайте это с умом. Сейчас появились домашние энзимные пилинги, в состав которых уже добавлен флоретин. Это отлично подходит для женщин после 35 лет. Энзимы мягко удаляют ороговевший слой, а флоретин сразу же восстанавливает свежую кожу. Если же вы используете пилинг с кислотами (AHA или BHA), наносите сыворотку с трио активных компонентов через день, иначе можно перегрузить кожу», — посоветовала косметолог.

Она также рекомендовала использовать средство до завтрака, потому что флоретин работает как бустер к SPF.

«Нанеся его утром, вы повышаете защиту от UVB–лучей почти на 40% по сравнению с одним только кремом. Но есть и другая особенность: витамин C в сочетании с флоретином делает кожу более чувствительной к теплу. Поэтому идеальное время для нанесения — за пятнадцать минут до выхода, но не позже десяти утра, когда солнце еще не в зените», — объяснила врач.

Тем, у кого очень сухая кожа с нарушенным барьером (атопия, розацеа в стадии обострения), Анчикова посоветовала аккуратно использовать флоретин, потому что он может вызвать чувство стянутости. Она рекомендовала наносить сыворотку в смеси с одной каплей сквалана или поверх ночного крема.