Как увеличить грудь без наркоза: инновационный тренд 2026 года

Стремление обладать красивым объемным бюстом по-прежнему в топе самых востребованных запросов пластической хирургии. Однако использование наркоза во время операции все еще остается для многих тем камнем преткновения, о который нередко разбиваются даже самые лелеемые мечты.

Сегодня маммопластика без наркоза стала возможной, но новая технология пока мало применяется на практике и вызывает массу споров. Подробнее о методе рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с травмированием тканей и неизбежным возникновением боли. Это естественная реакция организма, которая значительно осложняет операционный процесс, как для пациента, так и для хирурга. Чтобы исключить этот фактор, применяются различные виды обезболивания, которые на время подавляют чувствительность нервной системы, т.е. купируют боль.

«Для масштабных операций, таких как маммопластика, нужен глубокий наркоз, т.е. погружение пациентки в состояние медикаментозного сна. Современные препараты анестезии отличаются бережным воздействием, применяются под строгим врачебным контролем и не создают угроз для здоровья. Кроме обезболивания анестетики оказывают расслабляющее действие на скелетную мускулатуру, подавляют защитные рефлексы, например, чихание, кашель, поддерживают в норме вегетативные реакции (ЧСС, АД). Все это создает оптимальные условия для того, чтобы хирург мог спокойно и эффективно работать без лишних рисков и осложнений», — объясняет хирург.

Почему же наркоз для некоторых пациенток остается непреодолимой сложностью? Причины самые разные, например, хронические заболевания, аллергические реакции на лекарственные компоненты, страх. В таких случаях новая технология становится удобной альтернативой классической операции с наркозом. Но так ли это на самом деле?

Как работает новый метод?

Суть заключается в том, что во время процедуры пациентка находится в сознании, местное обезболивание действует только в оперируемой области. Врач выполняет несколько микропроколов, через которые вводит специальный инструмент для расширения тканей. Так формируется внутренний карман между молочной железой и большой грудной мышцей, куда потом при помощи специального рукава устанавливается имплант.

В чем преимущества?

Операция малоинвазивна, с минимальным повреждением тканей. При этом грудные мышцы остаются нетронутыми, т.к. карман с имплантом располагается над ними (при традиционной маммопластике он устанавливается под большую грудную мышцу).

«Операция проводится без наркоза, а значит, она легче переносится и не требует длительного восстановления. Уже через несколько часов пациентка может покинуть стационар и вернуться к обычной жизни без строгих ограничений и запретов. При этом она получает желаемый результат — быстро и удобно как по волшебству», — рассказывает Мария.

А недостатки есть?

А вот они более чем очевидны. Сразу нужно отметить, что маммопластика — серьезная операция, к которой нельзя относиться беспечно. Чтобы все прошло хорошо, важен полный врачебный контроль на всех этапах, который возможен только при условии общего наркоза.

«Использование местной анестезии не может гарантировать всей безопасности и качества выполняемого вмешательства. Из-за ограниченного доступа хирург никак не контролирует формирование кармана для импланта, повреждения тканей и возможные кровопотери. Поэтому образование ранних послеоперационных гематом в числе наиболее частых осложнений. Пациентка может также ощущать боль во время и после операции и это тоже отрицательный фактор», — объясняет хирург.

Кроме того, установка самого импланта выполняется «вслепую». И здесь возможны сложности.

«Если вдруг положение эндопротеза окажется неправильным или нестабильным, со временем он может смещаться и растягивать ткани. В этом случае вместо красивой формы груди есть риск получить выраженную асимметрию, которая потребует повторной коррекции», — предупреждает врач.

Нельзя не учитывать и психологические нагрузки. Конечно, предстоящая операция и наркоз у многих вызывает страх, который непросто преодолеть. Но психологически выдержать осознанное хирургическое вмешательство может оказаться еще труднее и спровоцировать сильнейший стресс.

Кому подойдет операция без наркоза

Нельзя сказать, что методика без наркоза подходит абсолютно всем. Не смотря на кажущуюся простоту и легкость, она доступна только очень узкой категории пациенток.

«Женщины, желающие увеличить грудь таким способом должны изначально обладать симметричными упругими формами без признаков опущения тканей, необходимости коррекции субммамарной складки или нижнего полюса желез. В противном случае усовершенствовать форму и объем груди можно только с помощью классической маммопластики», — подчеркивает пластический хирург.

Не стоит также рассчитывать на получение форм больших размеров. Максимальный размер устанавливаемых имплантов не должен превышать 230-250 мл.

Совет от эксперта

Предложение увеличить грудь без наркоза, быстро и удобно — звучит заманчиво. Но доверять рекламным слоганам без консультации специалиста было бы слишком опрометчиво. По мнению нашего эксперта, традиционная маммопластика с использованием наркоза все же предпочтительнее, так как только в этом случае пациентка может рассчитывать на высокую безопасность операции и прогнозируемый результат.