Актриса Зендая вышла на публику в боксерских шортах и бомбере

Актриса Зендая вышла на публику в спортивном образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зендая прогулялась по Нью-Йорку в желтых боксерских шортах и расстегнутом черном бомбере. Образ дополнили серебряные туфли-лодочки и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с кремовой помадой. Актриса скопировала образ с показа новой коллекции Louis Vuitton.

7 апреля Зендая стала гостьей премьеры третьего сезона сериала «Эйфория», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса позировала на красной дорожке в шоколадном макси-платье с вырезом на спине. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость была запечатлена с укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с черными стрелками, румянами, контурингом и помадой.

10 марта актриса продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Зендая показала новое украшение на шоу бренда Louis Vuitton, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках.

Ранее Зендая появилась на публике в серебряном мини-платье со спущенным плечом.