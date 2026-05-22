Актриса Эмма Стоун в кардигане и джинсах снялась на показе

Актриса Эмма Стоун стала гостьей показа Louis Vuitton. Об этом сообщает WWD.

Эмма Стоун предпочла для выхода черный расстегнутый кардиган и облегающих джинсах. Образ дополнили босоножки и сумка с логотипом бренда. Волосы актрисе распустили и сделали вечерний макияж.

10 февраля Эмма Стоун посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.

12 января Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в пастельном желтом топе и макси-юбке в пайетках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на ее лицо. Поклонники заметили, что актриса стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала подтяжку лица.

Ранее Эмма Стоун пришла на премию в платье с откровенным декольте без бюстгальтера.