Актрису Кэти Холмс заподозрили в пластике лица

Экс-жену Тома Круза, актрису Кэти Холмс, заподозрили в пластической операции. Об этом сообщает WWD.

46-летняя Кэти Холмс посетила гала-вечер Нью-Йоркского балета. Для выхода на публику она предпочла белое платье с баской и глубоким декольте. Образ дополнили босоножки и черный клатч. Волосы ей уложили мягкой волной и сделали вечерний макияж с кремовой помадой. Однако поклонники обратили внимание, что лицо актрисы сильно изменилось.

«Как она может выглядеть на 20 без пластики?», «Пластическая операция?» — написали они в комментариях.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.

В конце июня появилась информация, что наследница Тома Круза отказалась от фамилии актера. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Сури пошла на это, потому что хотела избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Ранее Кэти Холмс с дочерью от Тома Круза впервые за долгое время засняли в Нью-Йорке.