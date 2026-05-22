Эксперт назвала главный тренд этого свадебного сезона

Искусственный интеллект стал одним из трендов этого свадебного сезона. Нейросети используют для визуализации или написания текстов приглашений. Об этом рассказала основатель агентства праздников «Маркова», ведущая Светлана Маркова.

— Конечно, он не напишет такую речь, какую напишет человек, проникшись историей пары. Но какие-то моменты, от которых можно оттолкнуться и которые можно потом взять за основу, — это однозначно да, — отметила специалист.

По словам Марковой, нейросети можно делегировать часть простых рутинных задач: написание текста для приглашений или адаптацию сценария для ведущего, передает 360.ru.

Эксперт подчеркнула, что с помощью ИИ можно заранее посмотреть, как будет выглядеть торжество. С его помощью организаторы могут посмотреть оформление площадки, декор и общую концепцию свадьбы. По словам Марковой, это значительно упрощает задачу и экономит время.

