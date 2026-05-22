Какие осложнения могут возникнуть после введения филлеров и как их избежать

Инъекционные филлеры на основе гиалуроновой кислоты — одна из самых востребованных процедур в эстетической медицине. Они позволяют быстро скорректировать возрастные изменения, восстановить объемы и улучшить контуры лица. Однако за внешней простотой процедуры скрываются потенциальные риски, о которых важно знать. О них в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.

Последствия введения филлеров

По словам специалиста, основные осложнения после введения филлеров можно разделить на ранние и отсроченные.

Ранние осложнения

К ним относятся:

отек;

гематомы;

болезненность.

— Это ожидаемые реакции, которые обычно проходят самостоятельно. Гораздо более значимы сосудистые осложнения: при попадании препарата в сосуд возможно нарушение кровоснабжения тканей, вплоть до некроза. В редких случаях описаны тяжелые последствия, включая потерю зрения, — предупредила врач.

Отсроченные осложнения

Такие последствия введения филлеров могут проявляться спустя недели и даже месяцы. Среди них:

образование узелков;

миграция препарата;

хроническое воспаление;

биопленки.

— Часто пациенты связывают эти состояния с «некачественным препаратом», однако в реальности причина чаще комплексная: техника введения, анатомические особенности и иммунный ответ организма, — пояснила Пашкова.

Как себя обезопасить

По ее мнению, ключевой фактор безопасности — квалификация специалиста. Косметолог должен иметь медицинское образование, знать анатомию лица и владеть техниками безопасного введения. Работа «по точкам» без понимания сосудистых зон значительно увеличивает риск осложнений.

— Не менее важен правильный выбор препарата.

Сертифицированные филлеры с доказанной безопасностью и предсказуемым поведением в тканях — это стандарт современной практики. Использование «аналогов» или препаратов сомнительного происхождения недопустимо, — предостерегла косметолог.

Пациент также играет важную роль в профилактике осложнений, заметила эксперт, поэтому:

перед процедурой необходимо сообщить врачу о хронических заболеваниях, аутоиммунных процессах, склонности к рубцеванию и приеме лекарств;

после инъекций важно соблюдать рекомендации: избегать массажа зоны коррекции, тепловых процедур и интенсивных нагрузок в первые дни.

— Отдельно стоит отметить тренд на гиперкоррекцию. Избыточное введение филлеров не только ухудшает эстетический результат, но и увеличивает риск осложнений. Современный подход — это умеренность и поэтапная коррекция. Безопасность филлеров — всегда результат взаимодействия трех факторов: грамотного врача, качественного препарата и информированного пациента. При соблюдении этих условий процедура остается эффективной и контролируемой, а риск осложнений — минимальным, — заключила собеседница «ВМ».

