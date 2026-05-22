Борьба за первый ряд: как распределяется рассадка на модных показах

Еще десять лет назад участие в модном показе было ясной системой. В первом ряду сидели редакторы журналов, критики, байеры и те, кто реально влиял на индустрию. Сегодня все изменилось. Главная ценность фэшн-недель — это внимание в соцсетях. Именно из-за этого вокруг рассадки на шоу сейчас больше скандалов, чем вокруг самих коллекций.

Долгое время бренды ориентировались почти исключительно на количество подписчиков. Чем больше их у гостя, тем выше шанс попасть в первый ряд. Логика проста: блогер публикует контент, публика видит шоу, бренд получает охваты. Такой подход быстро стал стандартом не только в Европе, но и в России. Профессиональная экспертиза постепенно ушла на второй план, а первый ряд заполнили инфлюенсеры и светские личности.

Но к 2026 году правила снова поменялись. Огромная аудитория больше не гарантирует результат. Индустрия поняла, что миллион подписчиков легко может оказаться набором ботов, случайных зрителей и неактивных аккаунтов. Теперь бренды смотрят не только на цифры, но и на то, как человек работает с контентом. Одной фотографии на фоне подиума уже мало. Важны подача, идеи, стиль и умение встроить показ в собственную медиа-историю.

Из-за этого вопрос рассадки стал еще болезненнее. Каждый уверен, что именно он достоин сидеть ближе к подиуму. Журналисты считают, что именно они умеют анализировать коллекции. Блогеры напоминают про охваты и вирусность. Клиенты брендов уверены, что именно они приносят деньги. А организаторы в этот момент пытаются никого не обидеть в пространстве, где мест физически меньше, чем желающих.

Проблем добавляют и сами форматы шоу. Бренды все чаще выбирают необычные локации вместо комфорта гостей. Иногда показ проходит в маленьком помещении, где часть публики сидит на полу или вообще смотрит коллекцию стоя. И если в Париже или Милане это часто воспринимают как часть концепта, то в Москве такие истории моментально превращаются в драму для соцсетей.

Российская индустрия сейчас особенно чувствительна к этой теме. После крупных показов соцсети стабильно обсуждают, кого посадили в первый ряд, а кого отправили подальше. Причем претензии обычно одинаковые: слишком много «светских героев» и слишком мало людей, которые действительно работают с модой. Из-за этого многие показы начинают восприниматься не как профессиональное событие, а как очередная тусовка ради красивых фото.

При этом сами участники индустрии все чаще говорят, что место на показе давно перестало быть главным показателем статуса. Для журналистов важнее закрытые просмотры коллекций после шоу, где можно спокойно рассмотреть вещи, ткани и детали. Для брендов — выстроить отношения с теми, кто действительно помогает продавать коллекции или формировать имидж. Для блогеров — получить хороший контент. А для клиентов — почувствовать свою значимость внутри модного сообщества.

Идеального первого ряда больше нет. Сегодня он собирается по частям: медиа, селебрити, инфлюенсеры, важные клиенты. Состав постоянно меняется, и угодить всем сложно.