«Мисс мира» появилась в Каннах в наряде российского бренда

Победительница международного конкурса «Мисс мира — 2008» Ксения Сухинова в наряде российского бренда YANINA Couture посетила вечеринку amfAR Gala, которую проводили в рамках Каннского кинофестиваля. Снимки «Ленте.ру» предоставила пресс-служба марки.

38-летняя модель появилась на ковровой дорожке в платье из новой коллекции модного дома Red Carpet, созданной специального для фестиваля в Каннах.

Помимо Сухиновой, в образах бренда премьеры фильмов и вечеринки посещали и другие знаменитости, в том числе Мария Лисовская, Мара Такин, Пикси Лотт и другие звезды.

Ксения Сухинова из Нижневартовска — победительница конкурса «Мисс Россия — 2007» и международного состязания «Мисс мира» в 2008 году.