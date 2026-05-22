Пять бьюти-средств, которые нужно выбросить уже сегодня и вот почему

Некоторые средства годами живут в косметичках просто на всякий случай, хотя толку от них очень мало — и речь сейчас не про просрочку. Есть продукты, которые формально нормальные, но по факту давно пора отправить в мусорку — особенно если кожа стала чувствительной, обезвоженной или внезапно начала бунтовать.

Косметологи советуют хотя бы раз в полгода устраивать ревизию — и проверять не только срок годности, но и актуальность ваших масок, кремов, сывороток и прочих баночек и флакончиков. Потому что они должны соответствовать и своему назначению — и тому, в каком состоянии ваша кожа. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о тех продуктах, которые попадают в черный список.

Тканевые маски с сильной отдушкой и спиртом

Да, после них лицо иногда выглядит посвежее — но часто это эффект легкого раздражения и временного притока крови. Многие популярные тканевые маски буквально пропитаны ароматизаторами, спиртом и компонентами, которые создают ощущение увлажнения, но не решают проблему.

«Особенно часто грешат этим корейские тканевые маски старых поколений и дешевые instant glow варианты. В составе это обычно ethanol, alcohol denat, иногда isopropyl alcohol — нередко в первой пятерке ингредиентов, так что внимательно читайте состав. Проблема в том, что на чувствительной, обезвоженной или раздраженной коже такой коктейль может работать довольно грубо, особенно если сверху еще мощная отдушка. После маски лицо вроде гладкое и сияющее, а через несколько часов — стянутость, покраснение или внезапная жирность. Кожа пытается компенсировать потерю влаги. Очень осторожно с такими масками стоит быть после солнца, после кислот и ретинола, в самолете, при розацеа и чувствительной коже», — рассказывает косметолог.

Жесткие скрабы с крупными частицами

Варианты с абрикосовыми косточками крупного помола или сахаром: крупные острые частицы создают микроповреждения, нарушают защитный барьер и могут усиливать воспаления, чувствительность и даже жирность, особенно если человек потом пытается подсушить кожу еще сильнее. Современная косметология давно ушла в сторону мягких кислот и ферментов — стоит перейти на них, а всю тяжелую артиллерию оставить в лучшем случае для пяток.

Матирующие тональники, которые сушат лицо

Многие до сих пор покупают такой тональник, а потом удивляются, почему лицо выглядит уставшим уже через пару часов.

«Слишком матовые формулы часто подчеркивают текстуру кожи, обезвоженность и морщинки, плюс кожа нередко начинает компенсаторно вырабатывать еще больше себума. В итоге получается странный эффект: лицо одновременно жирное и пересушенное, так что сейчас куда логичнее использовать легкие полуматовые текстуры с эффектом увлажнения», — подчеркивает эксперт.

Старые бальзамы для губ с ментолом и камфорой

Они создают ощущение лечения, покалывания и прохлады, но на деле могут только поддерживать замкнутый круг сухости, человек мажет губы снова и снова, а они продолжают шелушиться. Особенно это заметно у любительниц постоянно носить такие бальзамы в кармане и обновлять слой каждые полчаса. Иногда достаточно убрать раздражающие компоненты — и губы внезапно становятся заметно более гладкими и нежными.

Слишком агрессивные умывалки

Такие средства многие до сих пор считают признаком настоящего очищения, когда кожа скрипит, кажется идеально матовой — словом, «красота». Проблема в том, что чаще всего это не ощущение чистоты, а сигнал, что защитный барьер сильно нарушен: агрессивные очищающие компоненты смывают не только макияж и себум, но и собственные липиды кожи. В ответ лицо начинает либо сохнуть и шелушиться, либо, наоборот, еще активнее жирниться. В итоге получается парадокс: чем чаще и активнее человек умывается, тем хуже выглядит.