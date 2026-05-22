Брюки на весну: 12 стильных образов для элегантного возраста

Брюки — идеальная база для весенних образов женщин в элегантном возрасте. Они дарят комфорт, но при этом позволяют выглядеть утонченно без лишних усилий. Современные тренды предлагают массу классных фасонов и сочетаний. Давайте разберем готовые формулы вместе с Ланой Спесивцевой.

Мелкая полоска + серый кардиган. Полосатый принт отлично стройнит и вытягивает силуэт. Короткий кардиган из мягкого трикотажа добавит образу уютной текстуры. Повяжите на шею шелковый платок — он станет тем самым изысканным цветовым акцентом. Комплект идеален для работы и активных будней. Приталенный жакет + серые брюки. Строгий, собранный и очень элегантный аутфит. Дополните его блузкой с высоким воротом, чтобы образ получился по-настоящему утонченным и изящным. Брюки-палаццо + блузка с бантом. Пожалуй, самый комфортный и одновременно летящий вариант для весны. Воротник-бант добавит образу женственности и легкого романтичного настроения. Укороченные молочные брюки + розовая кофта. Максимально легкое и свежее сочетание. Чтобы завершить этот аккуратный комплект, подберите светлые туфли и небольшую сумку. А на воротник приколите брошь — она послужит кокетливым акцентом. Тотал-крем (монохром). Образ в единой кремовой палитре всегда выглядит дорого и ухоженно. Свободные палаццо в сочетании с простым верхом создают воздушный силуэт с легкой ноткой спортивного шика. Желтый кардиган + темные брюки. Теплые оттенки добавят в гардероб весеннего солнца и мягкости. Сделать такой комплект цельным помогут лаконичные монохромные аксессуары. Серые брюки + кеды + яркий джемпер в полоску. Простая и удобная формула на каждый день. Спокойный низ и спортивная обувь здесь служат нейтральной базой, а сочный джемпер забирает на себя все внимание. Серые брюки + желтые акценты. Если хочется оживить привычные серые вещи и добавить образу жизнерадостности, разбавьте их деталями желтого цвета. Отличное решение для повседневных дел. Белая рубашка + кремовые брюки. Вечная классика, которая никогда не подводит. Добавьте сюда ремень и светлую обувь — получится спокойный, но очень стильный ансамбль. Бордовые брюки + шифоновая блузка с принтом. Глубокий бордовый цвет роскошно смотрится в зрелом возрасте. Легкая блузка добавит образу воздушности, а туфли, подобранные точно в тон брюк, создадут непрерывную вертикаль и сделают вас визуально выше. Темно-синие брюки + тельняшка + белый пиджак. Базовое весеннее комбо в морском стиле. Белый жакет моментально освежает и добавляет строгости, а шейный платок и аксессуары делают наряд выразительным. Кожаные брюки + мягкий трикотаж. Попробуйте поиграть на контрасте текстур. Кожа добавит аутфиту актуальности и дерзости, а леопардовая сумка станет смелым штрихом, заявляющим о вашем характере.

Иногда образ выглядит дорого не из-за вещей, а из-за ошибок в одежде: устаревшие юбки, бесформенный трикотаж и неудачная обувь утяжеляют силуэт и делают его старше. «ГлагоL» писал, что именно цветовые сочетания создают ощущение собранности, легкости и статуса.