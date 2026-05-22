Блогерша перечислила «самые ужасные» популярные женские вещи

Блогерша Евгения Пинчук перечислила «самые ужасные» популярные женские вещи. Ролик, который просмотрели 1,5 миллиона зрителей, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом evgue_normalno составила список изделий, которые, по ее мнению, представительницам женского пола вовсе не нужны. Среди них — силиконовые накладки для сосков, зажим для подкручивания ресниц и микротоки.

Помимо этого, Пинчук также назвала капроновые колготки плотностью 20 ден.

«Я вынуждена отдавать 600 рублей за один выход в юбке. А мы знаем, что они прослужат ровно до первого столкновения с этим плохо обработанным деревянным барным стулом. При этом согревающее КПД колготок отсутствует. С таким же успехом я могла просто не побрить ноги. Жаль, что современная лазерная индустрия лишает женщин возможности комфортно согреваться», — иронично возмутилась она.

Последним пунктом, по мнению блогерши, стала менструальная чаша.

«Я так и не попробовала этот потрясающий гаджет, но меня реально привлекает возможность носить с собой целый контейнер менструальной крови для того, чтобы в любой момент иметь возможность расплескать ее на своего обидчика», — пошутила Пинчук.

