Беременная «ангел» Victoria's Secret в кольчуге снялась для глянца

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Барбара Палвин стала лицом нового выпуска журнала L'Beauté. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Барбара Палвин позировала в черном платье и кольчуге. Ей также сделали яркий макияж с красной помадой.

15 мая стало известно, что Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые станут родителями. Пара объявила новость при выходе на красную ковровую дорожку на премьере французского фильма «Параллельные истории» в рамках Каннского кинофестиваля. Модель предпочла для выхода пышное голубое платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и кольца с бриллиантами. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж. Дилан Спроус появился на публике в черном костюме с белой рубашкой.

Позже пара опубликовала снимок с УЗИ, подтвердив беременность модели в социальных сетях.

