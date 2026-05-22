Выпускной без стилиста: восемь красивых причесок, которые легко повторить дома

Совсем скоро начнется пора выпускных. В этот деть хочется, чтобы все было идеально: платье, макияж, настроение и, конечно, прическа. Но записаться к хорошему мастеру в разгар сезона выпускных непросто, а иногда на это просто не хватает времени или бюджета. Но эффектная укладка вовсе не требует нескольких часов в салоне.

Современные тренды все чаще делают ставку на естественность, легкость и комфорт, поэтому многие актуальные прически можно создать самостоятельно. Главное — выбрать вариант, который подойдет именно вам, подготовить волосы и не перегружать образ сложными конструкциями.

Естественная укладка с аксессуарами

Если ваши волосы хорошо держат форму и красиво выглядят без сложной укладки, нет смысла бороться с их природной текстурой. Один из главных трендов последних сезонов — подчеркнуть естественную красоту волос и дополнить ее стильными аксессуарами. После мытья нанесите средство, подходящее вашему типу волос: увлажняющую сыворотку для гладкости, масло против пушения или средство для оформления локонов.

Высушите волосы привычным способом, уделяя внимание объему и аккуратности. Затем добавьте декоративный элемент — бант, ободок, заколку, крабик или несколько небольших украшений. Прическа выглядит современно, занимает минимум времени и прекрасно сочетается как с романтичными платьями, так и с более лаконичными образами.

Гладкий высокий хвост

Высокий конский хвост давно перестал быть исключительно повседневной прической. Сегодня это одна из самых стильных и универсальных укладок для особого случая. Для начала выпрямите волосы или слегка вытяните их феном для гладкости.

Соберите высокий хвост и тщательно зачешите волосы у корней, чтобы не осталось выбивающихся прядей. Закрепите хвост тонкой резинкой, а затем отделите небольшую прядь и оберните ею основание хвоста, скрыв крепление. Кончик зафиксируйте невидимкой. При желании хвост можно оставить идеально гладким или слегка подкрутить длину для дополнительного объема.

Низкий хвост для элегантного образа

Низкий хвост — настоящая классика вечерних причесок. Он выглядит дорого, аккуратно и подходит практически любой форме лица. Особенно эффектно эта укладка смотрится на волосах с легкими волнами. Сначала создайте мягкие локоны крупного диаметра, затем соберите волосы у основания шеи.

Можно сделать прямой или боковой пробор в зависимости от выбранного образа. Хвост не стоит затягивать слишком туго — небольшая расслабленность сделает прическу более современной. Завершить укладку помогут лента, бант или декоративная заколка.

Косы с распущенными волосами

Для тех, кто хочет оставить волосы распущенными, но сделать образ более интересным, отлично подойдут акцентные косы у лица. Волосы можно выпрямить или слегка завить. После этого отделите по одной пряди с каждой стороны лица и заплетите тонкие косички.

Их можно оставить свободно свисать вдоль волос или дополнить небольшими декоративными элементами. Главное преимущество этого варианта — простота исполнения. На создание укладки потребуется всего несколько минут, а результат будет выглядеть довольно стильно.

Косички-фонарики

Тем, кто любит нестандартные решения, стоит обратить внимание на косички-фонарики. Эта прическа выглядит сложнее, чем есть на самом деле, поэтому производит особенно эффектное впечатление. Разделите волосы на прямой пробор и сделайте два низких хвоста. По всей длине каждого хвоста через равные промежутки закрепите небольшие резинки.

Затем аккуратно расправьте получившиеся секции руками, придавая им округлую форму. Так появляются характерные объемные элементы, напоминающие фонарики. Для завершения образа можно оставить несколько тонких прядей у лица или добавить немного сияющего фиксирующего средства.

Низкий расслабленный пучок

Если хочется создать максимально нежный и романтичный образ, присмотритесь к низкому пучку. Прическа выглядит легко и непринужденно, словно была собрана без особых усилий. Соберите волосы в низкий хвост, скрутите их в свободный жгут и сформируйте пучок у основания шеи. Закрепите конструкцию шпильками или невидимками.

Несколько тонких прядей у лица можно оставить свободными или слегка завить. Легкая небрежность только украшает эту укладку. Она не требует идеальной симметрии и подходит даже тем, кто никогда раньше не делал вечерние прически самостоятельно.

Пучок-роза

Тем, кто хочет добавить в образ необычную деталь, подойдет пучок-роза. Несмотря на эффектный внешний вид, выполняется он довольно просто. Сначала соберите высокий хвост. Затем заплетите из него косу и слегка вытяните пряди для объема. Получившуюся косу оберните вокруг основания хвоста по спирали, формируя подобие лепестков.

Закрепите конструкцию невидимками. Готовая прическа напоминает объемный цветок и становится главным акцентом образа. При этом она хорошо держится и подходит даже для очень длинных волос.

Эффект мокрых волос

Для выпускниц, которые любят модные показы и современные тенденции, отличным решением станет укладка с эффектом мокрых волос. На слегка влажные волосы нанесите достаточное количество геля для укладки, затем руками сформируйте нужную текстуру.

Волосы можно оставить распущенными или зачесать назад. После этого высушите пряди естественным способом или с помощью диффузора.

Пляжные волны

Легкие текстурные локоны остаются одним из самых востребованных вариантов для выпускного. Они выглядят естественно, придают волосам объем и подходят практически всем. На влажные волосы нанесите средство для создания текстуры и сформируйте волны руками или с помощью плойки большого диаметра.

Для дополнительной легкости используйте диффузор во время сушки. В результате получаются мягкие подвижные локоны без чрезмерной фиксации.