Названы способы выглядеть модно в сандалиях с носками

Стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала россиянам способы выглядеть модно в сандалиях с носками. Ее комментарий приводит «Москва 24».

Подобное сочетание можно носить в городе женщинам и мужчинам при соблюдении определенных условий, заявила эксперт. Так, следует выбирать модели в классическом, этническом или кэжуал-стиле из качественных материалов и без рисунков.

Мужчинам специалистка посоветовала выбирать сдержанные спортивные сандалии с высокими носками в тон. При этом она отметила, что полный образ в данном случае должен быть безупречным. Кроме того, удачно будут смотреться кожаные сандалии с толстыми ремешками в комбинации с плотными белыми носками. В свою очередь, в указанной ситуации предпочтительно ездить на такси, поскольку, по словам стилистки, носки должны оставаться кристально чистыми.

