Стилист назвал главную ошибку в образе на выпускной

Стилист Владислав Лисовец заявил, что при выборе образа на выпускной важно не перегружать макияж и не жертвовать комфортом ради трендов.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. По словам стилиста, жёстких правил для выпускного наряда нет: образ зависит от вкуса, возможностей семьи и того, какое впечатление хочет произвести выпускница.

«На выпускной всё-таки не существует моды, на выпускной все хотят быть нарядными, эффектными и, конечно, хотят быть принцессами», — отметил Лисовец.

Он назвал среди подходящих вариантов лёгкое однотонное платье, брючный костюм с белой рубашкой и галстуком, а также мини-платье. При этом в моде, по словам стилиста, женственность, элегантность, лёгкость и интеллигентность.

Главной ошибкой стилист назвал чрезмерно тяжёлый макияж.

Он добавил, что выпускной должен запомниться праздником, а не неудобным платьем, жмущими туфлями или попыткой следовать трендам вопреки собственному стилю.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН рассказал, что создать достойный выпускной образ можно без больших затрат, если сделать акцент на аксессуарах и стильных дополнениях к базовой одежде.