Не так страшен черт: компоненты косметики, которые напрасно считают вредными

Сегодня список ингредиентов многие изучают не менее внимательно, чем обещания на упаковке. Парабены, силиконы, минеральное масло, глицерин и другие известные компоненты давно обросли мифами и нередко становятся причиной отказа от покупки. Однако в косметологии не существует универсально хороших и плохих ингредиентов: многое зависит от концентрации вещества, качества сырья, особенностей формулы и потребностей кожи.

Более того, некоторые компоненты, которые годами оказываются в черных списках, считаются одними из самых изученных и безопасных в косметической индустрии. Вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой разбираемся, какие ингредиенты напрасно демонизируют и что о них на самом деле известно специалистам.

Глицерин: один из самых эффективных увлажнителей

Глицерин — пожалуй, один из самых спорных компонентов в косметике. Его часто обвиняют в том, что он якобы вытягивает влагу из кожи и провоцирует обезвоживание. Поэтому многие избегают кремов и сывороток с этим ингредиентом.

«На самом деле глицерин относится к группе гумектантов — веществ, которые притягивают и удерживают воду. Он помогает сохранять увлажнение в верхних слоях кожи и улучшает ее барьерные функции. Причина появления мифа связана с тем, что очень высокие концентрации глицерина способны изменять движение влаги в коже. Однако в косметических средствах для ежедневного использования такие концентрации практически не применяются. Обычно содержание глицерина составляет всего несколько процентов, и в составе он работает вместе с другими увлажняющими и защитными компонентами», — говорит Галина.

Кроме того, современные технологии производства позволяют получать высокоочищенный глицерин без потенциально раздражающих примесей. Поэтому компонент входит в состав огромного количества средств для чувствительной, сухой и обезвоженной кожи.

Минеральное масло: не враг кожи, а защитник барьера

Минеральное масло давно вызывает настороженность исключительно из-за своего происхождения. Поскольку его получают из нефти, многие автоматически считают такой ингредиент вредным и небезопасным. Однако в косметике используется не сырая нефть, а высокоочищенное минеральное масло, прошедшее многоступенчатую обработку. После очистки оно избавляется от нежелательных примесей и соответствует строгим требованиям безопасности.

«Главная функция минерального масла — создание защитного барьера на поверхности кожи. Он уменьшает потерю влаги и помогает восстановлению поврежденного кожного покрова. Поэтому минеральное масло часто используют в средствах для очень сухой, чувствительной и раздраженной кожи. Особенно полезным оно может быть при нарушении защитного барьера, склонности к шелушению и состояниях, сопровождающихся выраженной сухостью», — отмечает эксперт.

Силиконы: гладкость без вреда

Силиконы часто становятся объектом критики из-за способности создавать на коже и волосах тончайшее покрытие. Поэтому вокруг них возник миф о том, что они закупоривают поры, нарушают дыхание кожи и мешают ее естественным процессам.

«В действительности современные косметические силиконы являются химически инертными веществами. Они практически не взаимодействуют с кожей, редко вызывают аллергию и не обладают токсичностью. В косметике силиконы выполняют сразу несколько полезных задач. Они улучшают распределение средства, делают текстуру более комфортной, уменьшают потерю влаги и создают ощущение гладкости без липкости и жирности», — комментирует косметолог.

Особенно востребованы силиконы в декоративной косметике и средствах для волос. Благодаря им тональные основы ложатся ровнее, а волосы становятся более гладкими и блестящими.

Парабены: самые обсуждаемые консерванты

Вряд ли существует ингредиент, который вызвал бы столько споров, как парабены. За последние годы они стали символом всего нежелательного в косметике, хотя реальная ситуация значительно сложнее.

«Парабены используются как консерванты. Их задача — предотвращать размножение бактерий, грибков и плесени внутри косметического продукта. Без консервантов большинство кремов, сывороток и лосьонов становились бы опасными уже через несколько недель после вскрытия упаковки», — говорит Галина.

Опасения относительно парабенов связаны с их потенциальным влиянием на гормональную систему. Однако безопасность наиболее распространенных короткоцепочечных парабенов неоднократно оценивалась регулирующими органами. При соблюдении допустимых концентраций они считаются безопасными для использования в косметике.

Пропиленгликоль и другие гликоли: незаслуженно подозреваемые

Названия с окончанием «гликоль» нередко вызывают тревогу, поскольку ассоциируются с промышленной химией. Особенно часто вопросы возникают к пропиленгликолю, полиэтиленгликолю и бутиленгликолю. На практике эти вещества выполняют важные технологические функции. Они помогают растворять активные компоненты, удерживают влагу в коже, улучшают текстуру продукта и способствуют равномерному распределению ингредиентов.

«Раздражение возможно лишь при индивидуальной чувствительности или использовании очень высоких концентраций. Поэтому оценивать присутствие гликолей в составе без учета общей формулы не имеет смысла», — отмечает эксперт.

Жирные спирты: совершенно не те спирты, которых стоит бояться

Слово alcohol в составе часто заставляет покупателей насторожиться. Однако под этим названием скрываются совершенно разные вещества.

«Если простые спирты действительно способны пересушивать кожу при частом использовании, то жирные спирты работают противоположным образом. Они помогают удерживать влагу, смягчают кожу и стабилизируют текстуру кремов», — говорит Галина.

Цетеариловый спирт, цетиловый спирт и стеариловый спирт получают из растительных масел. Они используются в качестве эмолентов и эмульгаторов и входят в состав множества средств для сухой и чувствительной кожи.

Натуральные ингредиенты со сложными названиями тоже не повод для тревоги

Отдельного внимания заслуживают вещества, которые многие принимают за агрессивную химию исключительно из-за сложных названий.