Какие тренды, связанные с джинсами, актуальны в 2026 году

Джинсы — неотъемлемая часть гардероба многих людей на протяжении многих лет. Об истории появления этой незаменимой вещи «Вечерняя Москва» поговорила со звездным стилистом Ольгой Кафф.

Первые джинсы появились еще в 16 веке во французском городе Ним. Их прочное хлопковое плетение прекрасно подходило для изготовления износостойкой рабочей одежды, а также... парусов!

В России джинсы впервые появились во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, — рассказывает Ольга Кафф. — Западные гости привезли деним и спровоцировали этим настоящую лихорадку. Джинсы стали символом новой культуры, дефицитным товаром. Фарцовщики продавали их от 150 до 300 рублей — по тем временам это была месячная зарплата инженера.

Знаменитые «варенки» же появились благодаря смекалке советских модников.

Дело в том, что в стране начали производить и свои джинсы, но они были слишком жесткие. Подводил и устаревший фасон (из-за чрезмерной прочности джинсы просто не садились по фигуре). К тому же цвет советских джинсов был равномерным, а модники ценили «потрепанные» модели. Поэтому люди покупали то, что было, а затем варили штаны, чтобы получить на ткани неповторимый, уникальный рисунок. К тому же варка позволяла сделать материал мягче.

А еще сейчас бытует мнение, что джинсовая ткань якобы стала худшего качества и что «нормальные» джинсы можно найти только в секонд-хендах (и что лучше искать старые брендовые джинсы именно из-за рубежа), — рассказывает Ольга Кафф. — На самом деле это неправда. Хорошие джинсы были и будут всегда.

Как раньше!

Тренд на ретро продолжается, и все чаще люди носят джинсы клеш: как от колена, так и от бедра. Такой фасон помогает подчеркнуть достоинства фигуры. А если выбрать модель на завышенной талии, она еще и скроет недостатки фигуры.

И тут стразы

Москвичка Елена Степанько выбрала модель на высокой подсадке со стразами. Микротренд на сверкающие «блестяшки» по-прежнему актуален в 2026 году.

Заметный аксессуар

Часто джинса используется и для аксессуаров. Например, тоненькие шарфики из плотной хлопковой ткани подчеркнут изящный образ и сделают его более интересным. Популярны и объемные сумки под «биркин» из джинсы. Часто девушки носят их с цепочками и обвесами.

Главное — не застудить поясницу

Продолжает захватывать гардеробы модниц и средняя, а также низкая посадка. Такая модель может показаться комфортной далеко не всем, однако многие готовы пожертвовать удобством. К слову, часто такие фасоны носят с тонкой цепочкой на животе. Такой тренд пришел к нам из-за рубежа.

Выбираем оттенок

Графитовый цвет джинсов считается самым актуальным на период весна — лето. Он хорошо сочетается с другими цветами и не перегружает образ. Если вам хочется обновить джинсы, присмотритесь к моделям серого цвета.

С головы до пят

Полностью джинсовые аутфиты также в тренде: джинсы и даже обувь могут быть как разного, так и одного оттенка. Популярны и джинсовые комбинезоны с длинными рукавами. Конечно, есть риск, что в таком образе выбудете напоминать рабочего, только вышедшего из цеха. Но в таком образе точно есть шарм!

Имитация

Тренд дошел и до... ногтей! Маникюр, имитирующий джинсовый узор, — это новый тренд весны. Чаще всего эффект ткани создается благодаря искусным рисункам мастера, однако заядлые модницы могут использовать и небольшие обрезки от настоящих джинсов.