Стилист Влад Лисовец посоветовал носить крупные заколки

Стилист Влад Лисовец назвал главный тренд в аксессуарах для волос. Об этом он написал в Telegram-канале.

«На случай если вы куда то собираетесь этим вечером, в тренде огромные аксессуары для волос! Незамеченной не останетесь», — написал стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.