Модель Стелла Максвелл вышла на публику в прозрачном платье

Близкая подруга Ирины Шейк, модель Стелла Максвелл, посетила церемонию закрытия Каннского кинофестиваля. Снимки появились в фотобанке Reuters.

Стелла Максвелл предпочла для выхода черное «голое» платье с кружевными вставками и туфли на высоких каблуках. Образ дополнили украшения: кольца, серьги, кафы и подвеска с крестом. Волосы модель перекрасила в розовый, уложила крупными локонами, а также ей сделали макияж с угольно-черной подводкой и кремовой помадой.

В мае 2025 года Стелла Максвелл стала гостьей премьеры фильма «Финикийская схема», которая состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Модель вышла на красную дорожку в черном прозрачном макси-платье, украшенном вышивкой и пайетками. Манекенщица надела под наряд телесное боди, чтобы не нарушать запрет на «голые» образы на мероприятии. Стилист сделал «ангелу» Victoria's Secret легкие локоны, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.