Звезду фильма «Анна» засняли в бикини в Каннах

Российская супермодель Саша Лусс снялась в купальнике. Манекенщица Елена Перминова опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Саша Лусс была запечатлена в бикини, которое состояло из розового лифа со стразами и зеленых плавок. Супермодель также надела солнцезащитные очки в синей оправе. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без макияжа в Каннах.

Саша Лусс получила известность в 2007 году после показа дизайнера Алены Ахмадуллиной. В 2012 году модель снялась для каталога Bohemique. Эти фотографии заметил модельер Карл Лагерфельд, впоследствии он пригласил девушку на показ осенне-зимней коллекции Chanel. Саша Лусс также известна благодаря роли в боевике Люка Бессона «Анна». Актриса также сыграла в фильме режиссера «Валериан и город тысячи планет».

В феврале 2024-го Лусс стала лицом рекламной кампании бренда Love Republic. Съемка рекламы проходила в Гонконге, а видеографом выступила Катя Штоколова. Супермодель сменила несколько образов: джинсовый комбинезон, мини-платье, кожаные шорты, сапоги-трубы из натуральной замши и леопардовые балетки.