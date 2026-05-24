Дженнифер Лопес снялась в укороченном топе и джинсах со шнуровкой

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в укороченном топе. Знаменитость разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

56-летняя Дженнифер Лопес позировала перед камерой в белом укороченном топе с высоким горлом, который сочетала с голубыми джинсами со шнуровкой спереди. Певица добавила к образу золотые браслеты, кольца и серьги. Знаменитость была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

11 мая Лопес появилась на съемках специального выпуска Netflix «Шоу, посвященное Кевину Харту» в Инглвуде, штат Калифорния. Певица выбрала для мероприятия красное облегающее платье-миди с глубоким декольте, бежевые мюли на каблуках и кожаную сумку. Образ актрисы дополнили солнцезащитные очки, массивные браслеты и кольца. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

До этого Лопес опубликовала фото, где сидела перед зеркалом, обмотав тело полотенцем. Певица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с фиолетовыми тенями, накладными ресницами, румянами, контурингом и блеском.