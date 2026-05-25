В чем причина популярности косметологического туризма в России

Иностранные граждане начали приезжать в Россию раз в пол года ради того, чтобы улучшить свой внешний вид и омолодиться. Об этом радио Sputnik сообщила врач-косметолог, дерматолог Надежда Гаспарян.

По словам эксперта, иностранцы приезжают ради косметологических процедур из-за того, что цены на эти услуги в России значительно ниже, чем в странах Европы.

«При этом препараты качественные, сертифицированные, часто те же самые, что используются в странах Европы, и врачи с большим опытом и практикой. Так как пациент приезжает из другой страны обычно на короткий период и не располагает длительным временем, ему нужны процедуры, которые делаются однократно, не курсом и с выраженным эффектом», — объяснила врач.

Специалист отметила, что наиболее популярными у иностранцев процедурами являются аппаратные методики, такие как SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг и инъекция коллагеностимуляции. Результат от этих манипуляций постепенно нарастает в течение четырех месяцев и сохраняется на продолжительное время.

Кроме того, спросом пользуется контурная пластика, благодаря которой удается сделать лицо более гармоничным и молодым всего за один сеанс. Также востребована ботулинотерапия. При этом после процедур врач остается на связи с пациентом, чтобы тот смог получить консультацию.

Клинический психолог и нейропсихолог Иляна Копылова до этого говорила, что рост популярности косметологических услуг, в том числе омоложения, у россиян с 25 лет вызван ускорением информационных потоков и трансформацией восприятия возраста.