Шесть трендовых моделей джинс

Пока все обсуждают летние распродажи, модные бренды уже демонстрируют, каким будет следующий сезон. В Лос-Анджелесе прошел показ круизной коллекции Dior, и именно такие линии обычно предвосхищают будущие тренды. Исторически круизные коллекции создавались для тех, кто уезжал зимой к морю, но сегодня они стали полноценным модным прогнозом на год вперед. Судя по первым показам, в 2027 году нас ждет возвращение расслабленной эстетики с акцентом на детали.

Одной из главных тенденций сезона снова станет бахрома. Теперь она выглядит не как элемент фестивального образа из Pinterest, а как полноценная часть повседневного гардероба. Дизайнеры добавляют длинные нити на жакеты, топы, юбки и даже украшения. Особенно эффектно смотрятся вещи, где бахрома является главным акцентом, а не просто декором. Например, платья с подолом из нитей или укороченные жакеты с мягкой отделкой по краю. Этот прием делает даже самый простой образ визуально более сложным.

Тему расслабленного бохо продолжают и аксессуары. Chanel делает ставку на массивные украшения с морскими ассоциациями. В коллекциях все чаще появляются длинные бусы, крупные серьги и браслеты, напоминающие кораллы, ракушки и морские звезды. При этом украшений в образе должно быть много. Один тонкий браслет уже не работает — сейчас важнее эффект многослойности и ощущение легкой небрежности.

Еще один прием, который уже активно уходит в массы, — платье вместо привычного верха. The Row показал, как мини- или миди-платье можно сочетать с юбкой или широкими брюками. Звучит странно только на первый взгляд. На деле такой стайлинг делает образ намного интереснее обычной комбинации с рубашкой или футболкой. Особенно хорошо работают лаконичные модели без принтов и сложного декора.

Похоже, в моду окончательно возвращается и рваный деним. Но теперь это не скинни из 2016-го, а свободные джинсы с грубыми потертостями и неровными разрезами. Чем менее аккуратно выглядят прорези, тем лучше. Торчащие нитки, эффект старой ткани и мешковатый силуэт — именно такие модели чаще всего появляются на новых показах. И да, идеальные джинсы без единой складки пока можно убрать подальше.

Отдельного внимания заслуживают юбки миди на низкой посадке. Chanel продолжает вдохновляться эстетикой 1920-х и делает ставку на вытянутый силуэт с линией талии на бедрах. Обычно такую посадку подчеркивает тонкий ремень. При этом сама юбка должна оставаться свободной. Слишком облегающие варианты в эту эстетику уже не вписываются.

Еще один микротренд — прозрачный верхний слой. Сетки, тонкий прозрачный трикотаж и почти невидимые топы надевают поверх базовых вещей, чтобы придать образу глубину. Этот прием легко повторить в повседневной жизни: достаточно накинуть прозрачный лонгслив на майку или платье. Главное правило — минимализм. Без излишеств вроде страз, вышивки и сложных деталей.

Судя по первым круизным коллекциям, мода 2027 года станет менее идеальной и более живой. Теперь акцент смещается с безупречности на характер образа. И это, пожалуй, один из самых удобных трендов за последние годы.