Звезда «Очень странных дел» выложила фото в откровенном бикини

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя Милли Бобби Браун снялась в рекламе собственного бренда косметики Florence by Mills. Актриса позировала перед камерой в лиловом бикини с цветочным принтом, которое сочетала с золотыми массивными серьгами и разноцветными бусами. Знаменитость предстала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В феврале Бобби Браун организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.

Недавно Милли Бобби Браун опубликовала романтичное фото с мужем Джейком Бон Джови. Пара целовалась и обнималась, стоя на берегу моря. Знаменитость поделилась этим кадром в Instagram, признавшись супругу в любви.