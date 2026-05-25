Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала фото с празднования 17-летия. Кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наследница российских знаменитостей в качестве праздничного образа выбрала платье, сшитое из голубого корсета с лиловой отделкой и белой атласной юбки. На кадрах также был запечатлен большой именинный торт со свечками, который пыталась откусить Пересильд.

На кадрах видно, что торжество посетили родители звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ее друзья и возлюбленный, исполнитель Ваня Дмитриенко.

В апреле дочь Юлии Пересильд заподозрили в помолвке. Она в черном корсетном наряде длины мини вышла на концерте Дмитриенко на сцену. При этом на безымянном пальце правой руки девушки фанаты заметили кольцо.