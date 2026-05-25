Косметика с матчей: шесть модных средств для ухода за кожей

Захватив меню ресторанов и кофеен, матча освоилась и в бьюти‑формулах. Экстракт порошка из молодых чайных листьев ценят, в первую очередь, за антиоксидантный эффект, но ему под силу и другие задачи — с акне, например, он справляется не хуже. Рассказываем про 6 классных средств, где можно найти матчу.

Веганская ампула с BHA и матчей, Dr. Ceuracle

Формула ампулы получилась эклектичной: многим уже знакомая салициловая кислота соседствует с набирающей популярность матчей. Главная цель средства — чистая и здоровая кожа, что достигается за счёт бережного отшелушивания, очищения пор и регуляции себума. Матча дополнительно даёт антиоксидантный эффект и успокаивает воспаления.

Освежающий гель для век Superfood Matcha Eye Dew, Elemis

Когда надо вернуть блеск глазам, а коже вокруг — тонус, подойдёт этот гель. Внутри есть матча, растительные масла и экстракты. Компоненты следят за уровнем увлажнения кожи, снимают отёчность и другие признаки усталости. Благодаря лёгкой формуле гель не конфликтует с декоративной косметикой, поэтому использовать его можно как под макияж, так и поверх него.

Двухфазный тонер с экстрактом матчи, Mixit

Тонер подойдёт как обладателям сухой кожи, так и тем, кто следит за уровнем увлажнения. Этот вариант также даёт антиоксидантный эффект за счёт матчи, снимает отёки и поддерживает упругость с помощью кофеина.

Очищающий гель Super Matcha, Some By Mi

Гель не только удаляет загрязнения, но и помогает избавиться от жирного блеска. Комплекс из матчи, порошка чайного дерева и центеллы контролирует активность сальных желёз — это значит, что на поверхности кожи появляется меньше себума, а, следовательно, снижается и риск воспалений.

Энзимная пудра Rice + Matcha, Riche

Дополнить эффект предыдущего геля можно, внедрив энзимную пудру в качестве второго этапа очищения. Помимо матчи в составе есть ферменты, которые растворяют омертвевшие клетки, витамин С для осветления пигментации и экстракт прополиса для укрепления защитного барьера. Результат — чистые поры, ровный тон и однородный рельеф.

Двухфазная сыворотка с матчей, VT

Матча для тонуса и заживления, PHA‑кислота для выравнивания текстуры, церамиды для восстановления, сквалан для увлажнения и питания. Помимо насыщенности компонентами формулы, сыворотка также сочетает две текстуры — кремовую и молочную. Наслаивая их, можно регулировать интенсивность увлажнения.