Эксперты назвали пять стрижек, которые вернутся в моду этим летом

Редакторы журнала Vogue назвали пять коротких стрижек в стиле 1990-х годов, которые вернутся в моду летом 2026 года. Материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне вновь актуальным будет гладко уложенный с помощью геля и лака боб. Подобную прическу в прошлом, например, носила американская актриса Дрю Бэрримор, которая выбирала вариант с пробором посередине и рваными концами.

В то же время популярными окажутся взъерошенная пикси, как у артистки Вайноны Райдер в 1997 году, и объемная пикси, как у ее коллеги Холли Берри. Также в список вошла небрежно уложенная бикси (гибрид боба и писки), как у звезд Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диаз, и короткие кудрявые волосы, как у певицы Уитни Хьюстон.