Летние стрижки для девушек, с которыми удобно в жару

Летом длинные локоны часто становятся причиной дискомфорта: пряди липнут к шее, быстрее пачкаются и мешают во время прогулок, спорта и активных игр. Особенно с неудобствами сталкиваются дети. Поэтому многие родители девочек задумываются о смене образа на лето.

Короткая или укороченная стрижка делает уход проще, сокращает время на сборы и позволяет чувствовать себя свободнее даже в самые жаркие дни. При этом выбор вовсе не ограничивается 1-2 прическами. Есть варианты для прямых, волнистых и кудрявых волос для маленьких модниц и подростков, которые любят эксперименты.

Каре

Каре остается одним из самых практичных решений для лета. Волосы не закрывают шею и не путаются. Длины обычно хватает, чтобы при необходимости собрать передние пряди заколкой или сделать небольшой хвостик. Каре подходит детям разного возраста и хорошо смотрится как на прямых, так и на слегка волнистых волосах. Для густых прядей подойдет ровный срез, а тонким волосам можно добавить легкую градуировку для объема. Каре нередко дополняют челкой, которая помогает скорректировать пропорции лица и делает образ более выразительным.

Короткий боб

Боб отличается от каре более объемным силуэтом и плавным распределением длины. Самые короткие пряди располагаются ближе к макушке, а к лицу и затылку линия становится мягче. Такая форма создает ощущение легкости и подвижности даже без укладки. После мытья волосы достаточно высушить естественным способом или направить феном. Короткий боб подходит девочкам с прямыми и немного волнистыми волосами, а также помогает визуально добавить густоты тонким прядям.

Асимметричный боб

Тем, кто любит необычные детали, стоит присмотреться к асимметричному бобу. Одна сторона остается длиннее другой, за счет чего прическа выглядит динамично и современно. Асимметричная форма помогает смягчить угловатые черты и делает образ более выразительным. Волосы можно носить гладкими, слегка подкрученными или укладывать с текстурой. Особенно интересно асимметрия смотрится на подростках, которые хотят подчеркнуть индивидуальность без слишком радикальных изменений внешности.

Пикси

Пикси отлично подходит девочкам, которым хочется короткую стрижку, но не настолько смелую, как ультракороткие варианты. Виски и затылок оформляются короче, на макушке остается заметная длина, создающая объем. Благодаря этому волосы выглядят живо и легко укладываются обычной сушкой феном. Пикси хорошо подчеркивает скулы и линию подбородка, а удлиненные пряди возле лица помогают визуально вытянуть круглые черты. В жаркую погоду стрижка особенно удобна, поскольку волосы практически не касаются шеи и плеч.

Бикси

Бикси появилась благодаря сочетанию элементов пикси и короткого боба. Для нее характерны удлиненные локоны у лица и многослойная техника стрижки, при которой каждый верхний слой немного короче предыдущего. Такая структура создает объем и делает прическу более воздушной. Особенно выигрышно бикси выглядит на волнистых и кудрявых волосах, подчеркивая естественную текстуру без сложных укладочных приемов.

Гарсон

Гарсон открывает лоб, виски и уши, поэтому считается одной из самых легких летних стрижек. Волосы остаются короткими по всей голове, однако на макушке и возле лица сохраняются слегка удлиненные пряди. Небольшая небрежность делает силуэт мягче и придает прическе живость. Гарсон подходит активным девочкам, которые не хотят тратить время на расчесывание и укладку, но при этом предпочитают аккуратный внешний вид.

Гаврош

Гаврош выбирают те, кому нужна короткая длина с более свободной формой. Волосы на макушке остаются длиннее, а по бокам и сзади выстригаются короче. За счет этого прическа выглядит легкой и немного озорной. Она хорошо подходит подвижным детям, которые много времени проводят на улице, занимаются спортом или посещают активные кружки. Гаврош одинаково удачно смотрится на прямых и волнистых волосах средней густоты.

Паж

Паж легко узнать по четким линиям и плавному закруглению контура вокруг лица. Волосы подстригаются так, чтобы сохранять форму даже без укладки. Особенно красиво стрижка выглядит на густых прямых прядях. Характерная деталь — длинная челка, которая постепенно переходит в боковые линии. Прическа требует регулярного обновления формы, зато каждый день выглядит аккуратно и собранно без дополнительных усилий.

Аврора

Аврора относится к многослойным стрижкам с заметным переходом между уровнями длины. Верхняя часть получается более короткой и объемной, а нижние пряди остаются длиннее. Благодаря этому волосы выглядят пышнее и легче. Аврору часто дополняют челкой, а сама форма хорошо подходит девочкам, которым хочется сохранить немного длины, не отказываясь от ощущения прохлады летом.